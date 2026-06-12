BMW adelanta el futuro de sus deportivos: así será la nueva generación de modelos M eléctricos

La próxima generación de deportivos de alto rendimiento ya comienza a tomar forma. Presentado durante las 24 Horas de Le Mans, el BMW M Concept Neue Klasse no solo es un ejercicio de diseño, sino también una declaración de principios sobre cómo evolucionarán los futuros modelos de la división M en la era eléctrica.

Este prototipo anticipa varios de los rasgos que adoptará la futura gama de alto desempeño de la marca alemana, incluido el esperado sucesor del M3. La propuesta busca diferenciarse claramente de los modelos convencionales mediante una estética más agresiva y una tecnología desarrollada específicamente para maximizar la experiencia de conducción.

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El concept destaca por sus proporciones musculosas, pasos de rueda ensanchados y una llamativa sección frontal con forma de “nariz de tiburón”, un guiño a históricos deportivos de la firma. El capó incorpora una gran salida de aire en forma de V destinada a optimizar la refrigeración del sistema eléctrico.

Entre los elementos más distintivos aparecen los nuevos faros amarillos, heredados del mundo de la competición, que se convertirán en una firma visual de los futuros BMW M. También destacan los espejos aerodinámicos específicos, un alerón trasero tipo cola de pato y diversos componentes fabricados con fibras naturales para reducir peso y mejorar la eficiencia.

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El interior apuesta por un enfoque minimalista y deportivo. Cuatro asientos de nueva generación ofrecen una mayor sujeción lateral, mientras que materiales como cuero nobuk, fibra natural y piel merino bicolor refuerzan la sensación premium.

El panel de instrumentos flotante incorpora iluminación específica de la gama M y numerosos detalles en rojo recuerdan constantemente el enfoque deportivo del vehículo.

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Bajo la carrocería se encuentra la nueva tecnología BMW M eDrive, basada en la plataforma Gen6 de la familia Neue Klasse. El sistema utiliza cuatro motores eléctricos gestionados por el software BMW M Dynamic Performance Control y el nuevo procesador central Heart of Joy.

La arquitectura eléctrica de 800 voltios trabaja junto a una batería superior a 100 kWh, diseñada para ofrecer elevadas prestaciones y tiempos de carga reducidos. Aunque BMW no ha revelado cifras definitivas, diversas estimaciones apuntan a que el futuro M3 eléctrico podría rondar los 1.000 Hp, duplicando la potencia del actual modelo de seis cilindros.

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BMW asegura que el objetivo sigue siendo mantener intacto el ADN de la división M: precisión, equilibrio y una conexión directa entre el conductor y la carretera. Una filosofía que ahora entra de lleno en la era eléctrica.