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    ¿Cuáles son los vehículos más vendidos en Chile hasta ahora en 2026?

    Durante mayo, se produjo un cambio en la cima del ranking y, por consiguiente, también entre las camionetas.

     
    MAGROUND GmbH

    Durante mayo se vendieron 24.449 unidades nuevas de vehículos livianos y medianos, según el último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), mostrando un aumento de 0,5% en comparación con igual mes de 2025 y permitiendo también un crecimiento en el acumulado, donde las 126.998 comercializaciones permitieron un aumento de 4,7%, frente al mismo período del año anterior.

    Los modelos más vendidos hasta mayo son las camionetas, donde hay una cerrada disputa entre las tres primeras. La novedad estuvo en que la Mitsubishi L200 (3.464) retomó el liderato del segmento y de la general, por encima de la GWM Poer (3.371) y la Toyota Hilux (3.340).

    Entre los SUV, Suzuki Fronx es el más comercializado, con 2.708, por sobre el MG ZX (2.432) y el Chery Tiggo 2 (2.183). Entre los vehículos de pasajeros, lidera el Suzuki Swift (2.265) y en los comerciales, la imbatible Peugeot Partner mantiene su hegemonía, con 2.404.

    Top 10 general

    • Mitsubishi L200: 3.464
    • GWM Poer: 3.371
    • Toyota Hilux: 3.340
    • Suzuki Fronx: 2.708
    • Ford New Ranger: 2.447
    • MG ZX: 2.432
    • Peugeot Partner: 2.404
    • Suzuki Swift: 2.265
    • Chery Tiggo 2: 2.183
    • Kia Soluto: 2.108

    Top 5 camionetas

    • Mitsubishi L200: 3.464
    • GWM Poer: 3.371
    • Toyota Hilux: 3.340
    • Ford New Ranger: 2.447
    • Maxus T60: 1.695

    Top 5 vehículos comerciales

    • Peugeot Partner: 2.404
    • Hyundai Porter: 789
    • Kia Frontier: 624
    • Chevrolet N400 Max: 599
    • Citroën Berlingo: 517

    Top 5 vehículos de pasajeros

    • Suzuki Swift: 2.265
    • Kia Soluto: 2.108
    • Hyundai Grand i-10: 1.788
    • Chevrolet Sail: 1.630
    • Toyota Yaris: 1.210

    Top 5 SUV

    • Suzuki Fronx: 2.708
    • MG ZX: 2.432
    • Chery Tiggo 2: 2.183
    • Kia Sonet: 1.951
    • Mazda CX5: 1.894
    Más sobre:NoticiasANACIndustria AutomotrizVenta de vehículosMitsubishiGWMToyotaSuzukiFordMGPeugeotCheryKiaSUVCamionetasVehículos de pasajerosVehículos comerciales

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