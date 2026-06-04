¿Cuáles son los vehículos más vendidos en Chile hasta ahora en 2026?

Durante mayo se vendieron 24.449 unidades nuevas de vehículos livianos y medianos, según el último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), mostrando un aumento de 0,5% en comparación con igual mes de 2025 y permitiendo también un crecimiento en el acumulado, donde las 126.998 comercializaciones permitieron un aumento de 4,7%, frente al mismo período del año anterior.

Los modelos más vendidos hasta mayo son las camionetas, donde hay una cerrada disputa entre las tres primeras. La novedad estuvo en que la Mitsubishi L200 (3.464) retomó el liderato del segmento y de la general, por encima de la GWM Poer (3.371) y la Toyota Hilux (3.340).

Entre los SUV, Suzuki Fronx es el más comercializado, con 2.708, por sobre el MG ZX (2.432) y el Chery Tiggo 2 (2.183). Entre los vehículos de pasajeros, lidera el Suzuki Swift (2.265) y en los comerciales, la imbatible Peugeot Partner mantiene su hegemonía, con 2.404.

Top 10 general

Mitsubishi L200: 3.464

GWM Poer: 3.371

Toyota Hilux: 3.340

Suzuki Fronx: 2.708

Ford New Ranger: 2.447

MG ZX: 2.432

Peugeot Partner: 2.404

Suzuki Swift: 2.265

Chery Tiggo 2: 2.183

Kia Soluto: 2.108

Top 5 camionetas

Mitsubishi L200: 3.464

GWM Poer: 3.371

Toyota Hilux: 3.340

Ford New Ranger: 2.447

Maxus T60: 1.695

Top 5 vehículos comerciales

Peugeot Partner: 2.404

Hyundai Porter: 789

Kia Frontier: 624

Chevrolet N400 Max: 599

Citroën Berlingo: 517

Top 5 vehículos de pasajeros

Suzuki Swift: 2.265

Kia Soluto: 2.108

Hyundai Grand i-10: 1.788

Chevrolet Sail: 1.630

Toyota Yaris: 1.210

Top 5 SUV