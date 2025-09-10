Crisis total en Nepal: Políticos y funcionarios fueron evacuados en helicóptero en medio de los disturbios

Diversos registros -compartidos en redes sociales- muestran cómo las autoridades debían subir a las aeronaves en una cuerda.

De momento se han registrado 19 fallecidos y más de 300 heridos.

Las protestas fueron bautizadas como la “revuelta de la generación Z”, dado que el origen de la crisis fue encabezada por jóvenes nacidos entre 1995 y 2010, tras la decisión del gobierno nepalí de bloquear Facebook, X y YouTube.