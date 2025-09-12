SUSCRÍBETE
El tierno registro de un polluelo de flamenco chileno dando sus primeros pasos en un zoológico de Escocia

El adorable polluelo tiene tan solo una semana de edad y es el primer ejemplar que nace en el lugar tras casi una década, marcando un hito importante en el programa del zoológico.

Paula Morales 
Paula Morales

El pequeño flamenco nació el 4 se septiembre y con su llegada, la bandada de flamencos del Zoológico de Edimburgo ahora cuenta con sus residentes más jóvenes y mayores. Desde el polluelo recién nacido hasta Shrimpy, Louis y Rio, quienes se estima que nacieron en 1961.

Más sobre:Mundo animalViralFlamencosPolluelo de flamencoEscociaZoológicos

