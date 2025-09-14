¿Sabes cuál es la vitamina que puede retrasar hasta en cuatro años el envejecimiento?
Un reciente estudio de Harvard demostró que los suplementos diarios de esta vitamina podría ralentizar el acortamiento de los telómeros, una estructura clave en la protección del ADN.
Investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard y del Hospital Brigham and Women’s, realizaron un estudio que fijó su atención en los telómeros, que son las tapas protectoras del código del ADN en los extremos de los cromosomas.
A medida que las personas envejecen, los telómeros se acortan, lo que puede aumentar la probabilidad de mala salud y mortalidad, según han demostrado estudios anteriores.
Las investigaciones sugieren que niveles más altos de vitamina D en la sangre están relacionados con telómeros más largos.
En este último ensayo aleatorio, aproximadamente 1.000 personas de 50 años o más se dividieron en dos grupos.
Un grupo tomó 2.000 unidades internacionales (UI) de pastillas de vitamina D cada día, y el otro grupo tomó pastillas de placebo.
Luego de cuatro años, las personas que tomaron vitamina D mostraron menos de la mitad del acortamiento de los telómeros que el grupo placebo.
