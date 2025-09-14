¿Sabes cuál es la vitamina que puede retrasar hasta en cuatro años el envejecimiento?

Investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard y del Hospital Brigham and Women’s, realizaron un estudio que fijó su atención en los telómeros, que son las tapas protectoras del código del ADN en los extremos de los cromosomas.

A medida que las personas envejecen, los telómeros se acortan, lo que puede aumentar la probabilidad de mala salud y mortalidad, según han demostrado estudios anteriores.

Las investigaciones sugieren que niveles más altos de vitamina D en la sangre están relacionados con telómeros más largos.

En este último ensayo aleatorio, aproximadamente 1.000 personas de 50 años o más se dividieron en dos grupos.

Un grupo tomó 2.000 unidades internacionales (UI) de pastillas de vitamina D cada día, y el otro grupo tomó pastillas de placebo.

Luego de cuatro años, las personas que tomaron vitamina D mostraron menos de la mitad del acortamiento de los telómeros que el grupo placebo.