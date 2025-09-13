SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Listas de espera: ¿cuáles son los candidatos presidenciales más preparados para reducirlas?

Las listas de espera en el sistema público de salud es uno de los temas que más preocupa y que, de hecho, se tomó gran parte del primer debate televisado entre los ochos aspirantes a La Moneda. La encuesta Descifra consultó a los chilenos sobre la gestión del gobierno en esta problemática y quién de los abanderados o abanderadas puede hacerle frente de mejor manera.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:NacionalDescifraListas de esperaSalud

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

En vivo: Chile debuta en el Mundial de Vóleibol enfrentando a Eslovenia

María Ignacia Montt marca el inicio de la participación chilena en el Mundial de Tokio 2025

Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 13 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus
Chile

Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus

PDI desbarata taller de ropa falsificada en Cerrillos: avalúo de prendas y maquinarias supera los $18 millones

Avioneta cae sobre vivienda en la Región de O’Higgins tras aterrizaje de emergencia

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Los ejecutivos clave de la fusión entre Anglo y Teck en Chile

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU
Tendencias

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

En vivo: Chile debuta en el Mundial de Vóleibol enfrentando a Eslovenia
El Deportivo

En vivo: Chile debuta en el Mundial de Vóleibol enfrentando a Eslovenia

María Ignacia Montt marca el inicio de la participación chilena en el Mundial de Tokio 2025

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Eslovenia en el Mundial de vóleibol

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin
Mundo

Trump pide a los miembros de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso para aplicar mayores sanciones al Kremlin

Las otras figuras controvertidas al estilo de Charlie Kirk en EE.UU.

Entrevista a Albert Ramdin: “EE.UU. quiere ver el valor que tiene para ellos la OEA y se lo vamos a demostrar”

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté