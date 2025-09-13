Listas de espera: ¿cuáles son los candidatos presidenciales más preparados para reducirlas?
Las listas de espera en el sistema público de salud es uno de los temas que más preocupa y que, de hecho, se tomó gran parte del primer debate televisado entre los ochos aspirantes a La Moneda. La encuesta Descifra consultó a los chilenos sobre la gestión del gobierno en esta problemática y quién de los abanderados o abanderadas puede hacerle frente de mejor manera.
