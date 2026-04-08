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    Culto

    Madonna aparecerá en la segunda temporada de la serie The Studio ironizando sobre su película biográfica

    En la aplaudida producción de Seth Rogen para Apple TV, la cantante aparecerá en una realidad paralela donde sí se estrenó la polémica biopic que se terminó cancelando.

    Por 
    Equipo de Culto
    Madonna aparecerá en la segunda temporada de la serie The Studio ironizando sobre su película biográfica

    Como en los 80 o los 90, la presencia de Madonna crece paulatinamente para estar en boca de todos.

    Hay rumores sobre un nuevo álbum previsto para esta temporada o incluso o un próximo sencillo que aparecería pronto. Eso sí, lo más inmediato apunta a novedades audiovisuales.

    La cantante aparecerá en la nueva temporada de la alabada serie The studio, la serie de Seth Rogen para Apple TV que satiriza la industria cinematográfica desde dentro. Ahí, materializará una sátira acerca de su biopic cancelado, anunciado en 2021 y abandonado en 2022.

    Madonna fue vista recientemente rodando junto a Julia Garner, la actriz elegida originalmente para interpretarla en aquel biopic que nunca llegó a materializarse. Incluso subió un vídeo de ambas juntas recreando el videoclip de Like a virgin, lo que ahora adquiere otro sentido.

    The studio revivirá el biopic de Madonna, pero con un giro drástico: en lugar de recrear fielmente lo ocurrido, la serie plantea una realidad alternativa en clave de comedia. Según informó la revista Variety, The studio reescribe la historia e imagina que la película sobre Madonna sí se hizo y sí se estrenó, esta vez bajo la mano del ficticio Continental Studios, el estudio protagonista de la serie. En este universo, el proyecto llega incluso al Festival de Venecia como un gran lanzamiento, con Madonna y Garner participando en su promoción y generando expectativas de premios.

    Según el mismo medio, la trama convertirá el fallido biopic en una sátira sobre Hollywood que ironizará con detalles aparentemente absurdos, como la duración de las ovaciones en festivales. Además, en esta versión ficticia, Madonna no se interpreta como directora de la película.

    Su participación se extenderá a lo largo de dos episodios y es un retorno a la pantalla como no se le veía hace tiempo: Madonna no aparecía en una serie de televisión desde su cameo en Will & Grace en 2003, ni protagoniza una película desde Swept away en 2002.

    Más sobre:SeriesMadonnaThe StudioSeth RogenApple TV+Julia GarnerEl EstudioStreamingSeries de CultoQue Ver

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