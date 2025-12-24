Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

Tal como Noche de Paz o El tamborilero, inscritas en el repertorio universal, desde América Latina se han asentado canciones de temática navideña. Allí luce una composición, Mi Burrito Sabanero, cuya versión más conocida es relativamente reciente.

También conocida como El Burrito de Belén, la canción fue compuesta para la temporada navideña de 1972 por el célebre compositor y arreglista venezolano Hugo Blanco Manzo, quien hizo carrera por su trabajo con ritmos del folklore local y destacó como intérprete de arpa.

Originalmente, Blanco decidió grabar la canción en la voz de Simón Díaz, con quien trabajaba desde los primeros años sesenta. Aquel era un artista popular y carismático. La letra de la canción recoge el clásico tópico navideño de visitar Belén, y por extensión, al niño Jesús recién nacido (más menos la misma lógica de El tamborilero). “Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén/Si me ven, si me ven, voy camino de Belén”, dice la letra.

Hugo Blanco

¿A qué se refiere la letra con que el burrito es “sabanero”? Lo más seguro a que el animal era originario de la Gran Sabana, una región al sureste de Venezuela, rica en redes fluviales y de larga estación lluviosa. Y por otro lado, la referencia al “cuatrico”, es un diminutivo para referirse al cuatro, un instrumento del folklore venezolano (que en Chile se conoció gracias a los oficios de Isabel Parra).

Sin embargo, Blanco no quedó conforme con la grabación. Pensaba que la canción podía quedar mejor. Fue entonces que decidió probar una nueva versión, esta vez con voces infantiles. Probablemente, la temática de la letra quedaba mejor en la voz prístina de los niños.

Así, el músico buscó aliados para concretar la nueva versión. “Así que convoca al arreglista Raúl Cabrera, quien era director de la Coral Infantil Venezuela en ese momento, quien hizo el arreglo musical para un montaje coral infantil. De esta selección de niños nace La Rondallita”, detalla José Luis Mercado en una entrada dedicada al disco que incluye la canción, para el proyecto Los 600 discos de Latinoamérica (en el puesto 285).

La Rondallita fue un coro infantil cuyas voces fueron elegidas entre los exigentes oídos de Blanco y Cabrera, para grabar El Burrito Sabanero. También necesitaban un solista, y tras evaluar a los niños, escogieron a Ricardo Cuenci, por entonces de 8 años.

La Rondallita

Con la voz de Cuenci, y el acompañamiento coral de La Rondallita, se registró la versión que se hizo conocida en la temporada navideña de 1975. La popularidad del tema, principalmente en México y Puerto Rico fue tal, que se impuso la necesidad de registrar un disco de largaduración. Así surgió El Burrito de Belén, el disco que contiene la canción.

“Hugo Blanco se vio obligado a escribir otras canciones y grabarlas en tiempo récord junto a versiones instrumentales que se incluyeron en el disco llamado como el tema principal”, apunta José Luis Mercado.

Sus arreglos inesperadamente bailables deudores del folklore, la letra diáfana, el sentido pop de su estructura (los “Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta”, funcionan como un efectivo hook) y su cariz indiscutiblemente latinoamericano, le dieron una fuerte identidad y contribuyeron decisivamente al éxito de la canción.

Para aprovechar el momento, se organizó una gira de La Rondallita. “El empresario Edgardo Díaz decidió llevarlos a una gira por Puerto Rico, y se dice que esa experiencia llevó a Díaz a crear Menudo”, detalla Mercado. Pero los quince minutos de fama, avanzaron, inexorables, y la experiencia del coro rápidamente quedó como un apunte en la historia de quienes participaron. “Diversas razones que iban desde la negativa de los padres de que sus hijos participen en extensas giras al cada vez menor interés de Blanco por el proyecto, hizo que el coro se desintegrara en 1977″, agrega el autor.

Aunque la canción fue un éxito, este no se traspasó a sus intérpretes. En charla con BBC Mundo, el mismo Ricardo Cuenci, hoy un adulto, recordó que no vio un peso. “Uno como niño nunca supo nada de eso, ni de dinero, ni de cobros…Nunca se nos pagó ni un bolívar partido por la mitad, ni a mí ni a mis compañeros de La Rondallita”.

Como sea, Mi Burrito Sabanero sí logró pervivir y se volvió un inesperado neoclásico de la Navidad, con sabor latinoamericano. La afamada revista Billboard la incluyó en su listado de Las mejores canciones navideñas de todos los tiempos (en el puesto 96), y ha sido versionada por artistas de la talla de Elvis Crespo, Adrienne Houghton, Aloe Blacc y hasta Juanes.

Escucha Mi Burrito Sabanero a continuación