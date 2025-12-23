SUSCRÍBETE POR $1100
    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Tras arrasar en crítica y premios con Oppenheimer (2023), el director presenta las primeras imágenes de su espectacular cinta basada en el poema de Homero. Matt Damon encarna al rey de ítaca y Anne Hathaway y Tom Holland se ponen en la piel de su esposa e hijo, respectivamente. Llegará a las salas en julio de 2026 y se inscribe desde ya como uno de los hitos cinematográficos de la próxima temporada.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    La Odisea: quién es quién en la esperada película de Christopher Nolan

    Tras años de guerra, nadie podía interponerse entre mis hombres y mi hogar. Ni siquiera yo”, señala Odiseo (Matt Damon) en el trailer de La Odisea, que se liberó este lunes 22 de diciembre. Un primer acercamiento al poema de Homero bajo la lectura de Christopher Nolan, un director al que no le tiembla la mano cuando se trata de grandes espectáculos llenos de épica.

    El avance ofrece un primer vistazo a la Guerra de Troya, a la isla gobernada por el héroe y a la cueva del cíclope Polifemo, el hijo de Poseidón, un encuentro clave en su tortuoso regreso a Ítaca. “Prométeme que volverás”, le dice una angustiada Penélope (Anne Hathaway), a lo que Homero responde: “¿Y si no puedo?”.

    Nolan se reserva por el momento la apariencia de gran parte de los personajes de la película, desde Atenea (Zendaya) y Circe (Charlize Theron) hasta el desconocido rol de Lupita Nyong’o.

    Filmada íntegramente en Imax, la película debutará en cines chilenos el 16 de julio de 2026, tres años después de que el director remereciera los cines con Oppenheimer (2023).

    Aquí revisamos un quién es quién en el largometraje número 13 del realizador.

    *Matt Damon (Odiseo)

    Tras trabajar juntos en Oppenheimer, Matt Damon interpreta el papel central de La Odisea, el del rey griego de Ítaca. Creador del ingenioso método detrás del Caballo de Troya, intenta regresar a casa, pero en el camino se encuentra con cíclopes, sirenas, ninfas y dioses, y vive un agónico periplo junto a sus diezmadas tropas.

    “Puedo decir, sin exagerar, que fue la mejor experiencia de mi carrera”, indicó el actor a Empire, junto con asegurar que “debería ser el filme más entretenido. Debería sentirse mítico”.

    *Tom Holland (Telémaco)

    El actor detrás de Spider-Man se pone en la piel de Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope. Narrador de La Odisea –al menos en su formato original–, sale en busca de su padre sin saber si aún está vivo. En el prólogo, que actualmente se exhibe antes de las funciones de Avatar: Fuego y cenizas, Menelao (Jon Bernthal) le relata la proeza de su padre durante la Guerra de Troya.

    *Anne Hathaway (Penélope)

    Después de Batman: El caballero de la noche asciende (2012) e Interestelar (2014), Nolan y la ganadora del Oscar se reúnen por tercera vez en pantalla grande. La actriz asume el rol de Penélope, la esposa de Odiseo, quien, ante la ausencia de su marido, es cortejada por un puñado de pretendientes.

    *Robert Pattinson (Antínoo)

    Pretendiente más audaz de Penélope, no tiene escrúpulos en su intento por transformarse en el nuevo rey de Ítaca. Pattinson retoma su colaboración con Nolan después de Tenet (2020), su apuesta más reciente en el terreno de la ciencia ficción.

    *Zendaya (Atenea)

    La estrella de Euphoria encarna a Atenea, la principal protectora y benefactora de Odiseo y su familia. En un camino lleno de adversidades, la deidad le tiende una mano al rey de Ítaca.

    *Charlize Theron (Circe)

    La actriz encarna a Circe, una hechicera de gran poder que Homero conoce cuando desembarca en Eea. En el libro atrapa al héroe y a sus hombres durante un año completo.

    *Jon Bernthal (Menelao)

    Rey de Esparta, es el encargado de informarle a Telémaco que su padre continúa con vida.

    *John Leguizamo (Eumeo)

    Fiel sirviente y amigo de la infancia de Odiseo, se transforma en un aliado clave cuando todo se pone en contra en Ítaca.

    *Benny Safdie (Agamenón)

    Luego de ser parte del elenco de Oppenheimer, el actor y director encarna a Agamenón. Personaje clave de La Ilíada, su fatídico destino sirve como advertencia para Odiseo en La Odisea.

    El elenco también lo componen Himesh Patel, Will Yun Lee, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Bill Irwin, Elliot Page, Samantha Morton, Jesse Garcia, Corey Hawkins, Jovan Adepo y Logan Marshall-Green.

    Más sobre:CineLa Tercera PMLa OdiseaChristopher NolanMatt DamonTom HollandAnne HathawayRobert PattinsonLupita Nyong'oZendayaCharlize TheronJon BernthalBenny SafdieThe OdysseyImaxHomeroCine Culto

