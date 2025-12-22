SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Christopher Nolan y su versión de La Odisea: mira el primer trailer de su cinta con Matt Damon

    A tres años de Oppenheimer (2023), el reputado director alista su lectura del poema épico de Homero. El adelanto brinda un primer vistazo al elenco encabezado por Matt Damon y Tom Holland.

    Por 
    Equipo de Culto
    Christopher Nolan y su versión de La Odisea: mira el primer trailer de su cinta con Matt Damon

    Christopher Nolan está de vuelta. Tres años después de Oppenheimer (2023), el reputado director prepara su versión de La Odisea, una superproducción que promete convertirse en uno de los hitos cinematográficos de 2026.

    Con Matt Damon y Tom Holland en los roles principales, la película aborda el viaje que emprende Odiseo para volver a Ítaca después del fin de la Guerra de Troya.

    Una travesía en que enfrenta monstruos, hechiceras y otros peligros que ya se sugieren en su primer trailer, lanzado este lunes en redes.

    Filmado íntegramente con cámaras con tecnología Imax, el largometraje también cuenta en su reparto con Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Jon Bernthal.

    Su estreno está programado para el 16 de julio de 2026.

    Revisa el adelanto a continuación:

    Lee también:

    Más sobre:CineLa OdiseaChristopher NolanMatt DamonTom HollandThe OdysseyAnne HathawayZendayaLupita Nyong’oRobert PattinsonCharlize TheronJon BernthalHomeroImaxCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cencosud alista aterrizaje en Chiloé con arriendo de locales de supermercados

    El ambicioso plan de crecimiento del grupo que opera Texas Ribs y las cafeterías C’est Si Bon

    La “P” en disputa: Inapi da la razón a italiana Pirelli y zanja conflicto marcario con La Polar

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    MOP por segunda concesión del Movistar Arena: “El proyecto contempla su llamado a licitación durante 2026″

    Las urgencias para el holding del grupo Angelini ante “nuevo ciclo político”

    Lo más leído

    1.
    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    2.
    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    3.
    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    4.
    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Pluribus: Rhea Seehorn y la génesis de una de las joyas del streaming de 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Revisa cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y las fechas de postulaciones al Proceso de Admisión

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del domingo 21 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de postulaciones a salas cuna o jardines infantiles y cuándo son las matrículas

    Ximena Ossandón y gobierno de Kast: “Si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad es Evelyn Matthei”

    Cencosud alista aterrizaje en Chiloé con arriendo de locales de supermercados
    Negocios

    Cencosud alista aterrizaje en Chiloé con arriendo de locales de supermercados

    El ambicioso plan de crecimiento del grupo que opera Texas Ribs y las cafeterías C’est Si Bon

    La “P” en disputa: Inapi da la razón a italiana Pirelli y zanja conflicto marcario con La Polar

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años
    Tendencias

    Quién era James Ransone, el actor de The Wire e It que falleció a los 49 años

    Quién es Tylor Chase, la estrella de Nickelodeon que fue vista viviendo en la calle en California

    Cómo Galaxy Enterprise Edition y Knox Suite de Samsung prometen impulsar la transformación digital de las empresas

    Una cláusula al estilo Sampaoli: el detalle del pago que le permite a Gustavo Álvarez dejar Universidad de Chile
    El Deportivo

    Una cláusula al estilo Sampaoli: el detalle del pago que le permite a Gustavo Álvarez dejar Universidad de Chile

    ¿Lo miran en la U? Paqui Meneghini sorprende y deja de ser el técnico de O’Higgins

    Un alivio en un 2025 para el olvido: Chile escala en el ranking FIFA

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Christopher Nolan y su versión de La Odisea: mira el primer trailer de su cinta con Matt Damon
    Cultura y entretención

    Christopher Nolan y su versión de La Odisea: mira el primer trailer de su cinta con Matt Damon

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel
    Mundo

    Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto al fuego con Israel

    La princesa sueca que apareció en los mails de Jeffrey Epstein

    Dinamarca pide “respeto a sus fronteras” tras el nombramiento de un enviado especial de EE.UU. para Groenlandia

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
    Paula

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza