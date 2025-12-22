Christopher Nolan y su versión de La Odisea: mira el primer trailer de su cinta con Matt Damon

Christopher Nolan está de vuelta. Tres años después de Oppenheimer (2023), el reputado director prepara su versión de La Odisea, una superproducción que promete convertirse en uno de los hitos cinematográficos de 2026.

Con Matt Damon y Tom Holland en los roles principales, la película aborda el viaje que emprende Odiseo para volver a Ítaca después del fin de la Guerra de Troya.

Una travesía en que enfrenta monstruos, hechiceras y otros peligros que ya se sugieren en su primer trailer, lanzado este lunes en redes.

Filmado íntegramente con cámaras con tecnología Imax, el largometraje también cuenta en su reparto con Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron y Jon Bernthal.

Su estreno está programado para el 16 de julio de 2026.

Revisa el adelanto a continuación: