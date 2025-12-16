Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

Tras mirar su propia infancia y juventud en Los Fabelman (2022), Steven Spielberg vuelve a un terreno conocido: el de las historias sobre invasiones extraterrestres.

El legendario cineasta presenta Disclosure day (El día de la revelación en Latinoamérica), una película protagonizada por Emily Blunt y Josh O’Connor que juega con la idea de que los humanos no estamos solos.

Niko Tavernise/Universal Picture

Tras lanzar una misteriosa campaña hace una semana –con el mensaje All will be disclosed (Todo será revelado)–, este martes debutó su primer adelanto. Un trailer que también entrega un vistazo a los roles de Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell.

El largometraje contará con música original de John Williams, quien –a sus 93 años– vuelve a colaborar con el director de Encuentros cercanos del tercer tipo (1977). Spielberg también su reencuentra con el guionista David Koepp, su socio en títulos como Jurassic Park (1993) y La guerra de los mundos (2005).

El día de la revelación llegará a los cines chilenos el 11 de junio de 2026.

Revisa el trailer a continuación: