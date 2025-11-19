Miguel Bosé llega a Gran Arena Monticello con “Importante Tour”

Miguel Bosé, el camaleónico cantante y compositor, considerado uno de los artistas hispanos más influyentes del mundo, anuncia con gran emoción la llegada de su “IMPORTANTE TOUR” a Sudamérica y Centroamérica, un espectáculo intenso, íntimo y profundamente conmovedor.

Tras años de espera, Bosé regresó a los escenarios con un show que sacude el corazón y conecta con cada espectador de manera única. Su imponente presencia, acompañada de una puesta en escena del más alto nivel, sigue conquistando a nuevas generaciones y manteniendo intacto el amor de sus seguidores más fieles.

“IMPORTANTE TOUR” es mucho más que un concierto: es una experiencia única del mundo del artista. Una apuesta muy sensorial donde la música, coreografía, iluminación y sonido se funden con la elegancia y fuerza que ya le conocemos. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un viaje vibrante y muy personal, donde Bosé transforma cada canción en un momento inolvidable.

Temas emblemáticos como “Amante Bandido”, “Si Tú No Vuelves”, “Aire Soy”, “Amiga” y muchos más forman parte de un repertorio que trasciende generaciones y que se convierte en el soundtrack de vida de cada asistente.

Bosé se presentará en el Gran Arena Monticello el domingo 1 de marzo, desde las 19.00 horas, y las entradas se pondrán a la venta el viernes 21 de noviembre por Ticketmaster, desde las 12.00 del mediodía.