Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

Stefan Kramer tuvo una noche triunfal en su último paso por el Festival de Viña 2026, presentándose el domingo 22 de febrero, en la jornada inaugural del certamen.

Aunque en redes sociales muchos usuarios dieron cuenta de que se trataba de otra clase de espectáculo, más lento y centrado en su vida íntima, en la Quinta Vergara se llevó ambas gaviotas -de plata y oro- y en sintonía arrasó con más de dos millones de televidentes viendo su espectáculo.

FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO Oscar Guerra

En él, se rió de él mismo, comentando por qué le dicen que está obsoleto, que ya no es el mismo y que está pasado de moda. Bajo esa tecla, replicó a una serie de figuras que van de Bad Bunny a José Antonio Kast, de Ricardo Arjona Gabriel Boric, de Alejandro Sanz a Nicolás Massú. Además, tuvo momento incluso para acordarse de los cantos de las misas, en un pasaje en que recordó sus orígenes.

Ve aquí el show completo de Stefan Kramer en Viña 2026: