SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    La información fue oficializada por cercanos al músico que nació en Valparaíso y que vivía en Alemania. Dueño de una trayectoria inusual e inquieta, que lo llevó a compartir con el líder de The Clash en sus días formativos, varios conciertos en Chile y documentales revivieron su impronta en el último tiempo.

    Por 
    Equipo de Culto
    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    Una figura de culto se ha ido, una leyenda que por años merodeó las historias y narrativas de parte importante de la cultura popular local.

    Álvaro Peña Rojas, una figura pionera del punk en Chile. Peña murió a los 82 años en Constanza, Alemania, según confirman sus cercanos en redes sociales.

    La noticia la informó en Instagram René Cevasco, periodista cercano a Peña. “Con el dolor de mi alma debo comunicarles que nuestro Álvaro Peña Rojas falleció anoche en Alemania”, señaló en su cuenta de Instagram. En ese mismo mensaje, destacó el impacto del músico en la cultura. Afirmó que Chile ha perdido “uno de sus músicos más grandes e incomprendidos de la segunda mitad del siglo XX”.

    Una historia inusual

    Nacido en Valparaíso el 7 de diciembre de 1943, Peña desarrolló una carrera musical inusual y rica en diversidad desde principios de la década de los años 60. Su trabajo abarcó desde rock and roll, mambo y bebop hasta punk y música experimental, siempre con un enfoque inquieto y provocador que rompía con estilos establecidos. Llegó a presentarse varias veces en Chile y aunque su discografía se encuentra algo desperdigada, se puede encontrar.

    Según el sitio Música Popular, el interés de Álvaro Peña Rojas por la música fue inquietud temprana, que primero encauzó en lecciones de piano y luego de saxofón. Fue parte así durante la adolescencia de los grupos Los Dandys, Los Challengers y Los Bumerangs; y de estos dos últimos llegó a ver publicados tres discos-single, entre 1965 y 1967.

    Un tiempo de trabajo como saxofonista junto a la Orquesta del Casino de esa misma ciudad curtió a Peña en la interpretación de boleros, mambos, chachachás y otros ritmos latinos de vocación popular.

    Pero la adultez, el matrimonio y un hijo lo llevaron al mercado laboral, donde Peña destacó ascendiendo a redactor creativo de una de las mayores agencias de publicidad del mundo (Walter & Thompson). Fue uno de esos encargos el que lo tenía en Londres para el 11 de septiembre de 1973, cuando todo cambió para Chile y para Peña, quien, sin trabajo pero cómodo en el idioma, decidió acogerse como refugiado en la capital inglesa.

    Ahí se precipitó su primera banda, los ya legendarios 101ers, un sexteto sintonizado en el rock’n’roll y el R&B que ocupaba a Peña en saxo tenor y que tenía a un joven llamado Joe Strummer en guitarra y voz.

    “Debutaron en septiembre de 1974 en el pub The Telegraph con un set de seis canciones, y el chileno siguió tocando con ellos (sin grabar) hasta marzo del siguiente año”, señala Música Popular.

    Pese a los precarios inicios del conjunto, la circunstancia impone un punto clave: ahí conoció a Joe Strummer, el hombre que después amplificaría su talento con los insoslayables The Clash. Fue la alianza que marcó su vida y de la que nunca se pudo desentender en las cientos de entrevistas que daría posteriormente.

    Su debut como compositor solista, en 1977, llevaba esas coordenadas del punk a provocaciones incluso incómodas, partiendo por el título de ese primer LP: la canción que le daba título al disco Drinking my own sperm era la descripción de un momento de soledad, tedio y desviación mental en el que el cantor termina “bebiendo mi propia esperma”.

    A partir de esos logros, ha efectuado frecuentes visitas a Chile, donde se presenta con éxito entre seguidores locales, además de documentales y reediciones que han mantenido en alto su figura.

    Más sobre:Alvaro PeñaThe ClashJoe StrummerMúsicaMúsica culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    Trump asegura que “canceló” una “segunda oleada de ataques” a Venezuela por la “cooperación” de Caracas

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    Lo más leído

    1.
    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Con bar, terraza e invitados: cómo es “La Casita” de Bad Bunny, uno de los puntos clave de su show en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales
    Chile

    Senapred cancela alerta por evento meteorológico y declara alerta temprana preventiva en la RM por riesgo de incendios forestales

    Incendio afectó a dos secretarías regionales ministeriales en Valdivia

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo
    Negocios

    Rio Tinto y Glencore confirman conversaciones para una fusión que daría origen a la mayor minera del mundo

    ¿Cuáles fueron las principales exportaciones del país después del cobre?

    S&P Global advierte sobre la encrucijada para Chile ante rally del cobre

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central
    Tendencias

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP
    El Deportivo

    Los grupos de la Copa Chile que deberán ser votados por el Consejo de Presidentes de la ANFP

    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Leandro Fernández revela detalles de la reunión con Paqui Meneghini que marcó su adiós de la U

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años
    Cultura y entretención

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”
    Mundo

    Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas “de la sangre de mil iraníes”

    Trump asegura que “canceló” una “segunda oleada de ataques” a Venezuela por la “cooperación” de Caracas

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo