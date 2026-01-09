Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

Una figura de culto se ha ido, una leyenda que por años merodeó las historias y narrativas de parte importante de la cultura popular local.

Álvaro Peña Rojas, una figura pionera del punk en Chile. Peña murió a los 82 años en Constanza, Alemania, según confirman sus cercanos en redes sociales.

La noticia la informó en Instagram René Cevasco, periodista cercano a Peña. “Con el dolor de mi alma debo comunicarles que nuestro Álvaro Peña Rojas falleció anoche en Alemania”, señaló en su cuenta de Instagram. En ese mismo mensaje, destacó el impacto del músico en la cultura. Afirmó que Chile ha perdido “uno de sus músicos más grandes e incomprendidos de la segunda mitad del siglo XX”.

Una historia inusual

Nacido en Valparaíso el 7 de diciembre de 1943, Peña desarrolló una carrera musical inusual y rica en diversidad desde principios de la década de los años 60. Su trabajo abarcó desde rock and roll, mambo y bebop hasta punk y música experimental, siempre con un enfoque inquieto y provocador que rompía con estilos establecidos. Llegó a presentarse varias veces en Chile y aunque su discografía se encuentra algo desperdigada, se puede encontrar.

Según el sitio Música Popular, el interés de Álvaro Peña Rojas por la música fue inquietud temprana, que primero encauzó en lecciones de piano y luego de saxofón. Fue parte así durante la adolescencia de los grupos Los Dandys, Los Challengers y Los Bumerangs; y de estos dos últimos llegó a ver publicados tres discos-single, entre 1965 y 1967.

Un tiempo de trabajo como saxofonista junto a la Orquesta del Casino de esa misma ciudad curtió a Peña en la interpretación de boleros, mambos, chachachás y otros ritmos latinos de vocación popular.

Pero la adultez, el matrimonio y un hijo lo llevaron al mercado laboral, donde Peña destacó ascendiendo a redactor creativo de una de las mayores agencias de publicidad del mundo (Walter & Thompson). Fue uno de esos encargos el que lo tenía en Londres para el 11 de septiembre de 1973, cuando todo cambió para Chile y para Peña, quien, sin trabajo pero cómodo en el idioma, decidió acogerse como refugiado en la capital inglesa.

Ahí se precipitó su primera banda, los ya legendarios 101ers, un sexteto sintonizado en el rock’n’roll y el R&B que ocupaba a Peña en saxo tenor y que tenía a un joven llamado Joe Strummer en guitarra y voz.

“Debutaron en septiembre de 1974 en el pub The Telegraph con un set de seis canciones, y el chileno siguió tocando con ellos (sin grabar) hasta marzo del siguiente año”, señala Música Popular.

Pese a los precarios inicios del conjunto, la circunstancia impone un punto clave: ahí conoció a Joe Strummer, el hombre que después amplificaría su talento con los insoslayables The Clash. Fue la alianza que marcó su vida y de la que nunca se pudo desentender en las cientos de entrevistas que daría posteriormente.

Su debut como compositor solista, en 1977, llevaba esas coordenadas del punk a provocaciones incluso incómodas, partiendo por el título de ese primer LP: la canción que le daba título al disco Drinking my own sperm era la descripción de un momento de soledad, tedio y desviación mental en el que el cantor termina “bebiendo mi propia esperma”.

A partir de esos logros, ha efectuado frecuentes visitas a Chile, donde se presenta con éxito entre seguidores locales, además de documentales y reediciones que han mantenido en alto su figura.