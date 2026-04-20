Orquesta Marga Marga regresa al Centro para las Artes Zoco con el ciclo “Cuatro siglos de resonancia”

El Centro para las Artes Zoco da inicio a su Temporada de Música de Cámara 2026, titulada “Cuatro siglos de resonancia”. Tras un exitoso 2025 que culminó con obras de la vanguardia internacional, el espacio ubicado en Lo Barnechea renueva su alianza con la Orquesta Marga Marga y su director titular, el maestro Luis José Recart, para ofrecer un recorrido exhaustivo por la historia de la música.

“La programación musical del 2026 busca tender puentes entre siglos, estilos y generaciones. Desde los grandes repertorios para piano hasta la música de cámara y las voces de la ópera, el desafío ha sido ofrecer conciertos que permitan al público encontrarse con obras conocidas, pero también descubrir nuevos lenguajes y atmósferas sonoras”, explica Andrés Rodríguez, director de ópera del Teatro Colón de Buenos Aires y asesor artístico de Zoco.

El ciclo arrancará el próximo lunes 20 de abril, a las 19:30 horas, con el concierto “El esplendor de la forma”. En esta primera fecha, un ensamble de trío barroco de la agrupación —integrada por violines, violas, violonchelos y contrabajo— interpretará la Sonata da chiesa en re mayor, op. 3 n.º 2 de Arcangelo Corelli, la Trío Sonata en sol menor, RV 82 “La folia” de Antonio Vivaldi, la Sonata en sol mayor, BWV 1027 de Johann Sebastian Bach y la Trío Sonata en sol menor, TWV 42:g5 de Georg Philipp Telemann.

Este programa propone un viaje por el laboratorio donde nació la música instrumental moderna, destacando la elegancia arquitectónica y el equilibrio sonoro característico de la Orquesta Marga Marga, cuyo repertorio domina desde el barroco hasta la creación contemporánea.

“Este ciclo es un desafío artístico que nos permite mostrar la ductilidad de la orquesta a través de la historia. ‘Cuatro siglos de resonancia’ no es solo un título; es una invitación a sentir cómo el lenguaje de las cuerdas se ha transformado”, señala el director Luis José Recart. “En Zoco, el público podrá experimentar esa cercanía única de la música de cámara, donde cada nota se siente en el cuerpo, transitando por las grandes capitales musicales de Europa hasta llegar a la identidad de los compositores chilenos que hoy son parte de nuestra memoria sonora”.

Un viaje sonoro inolvidable

Fundada en marzo de 2010 en el marco del programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para orquestas profesionales en regiones distintas a la Metropolitana, la Orquesta Marga Marga de Viña del Mar se ha consolidado como un referente en la difusión de la música chilena y contemporánea.

Bajo la batuta de Recart —quien fue formado en prestigiosos conservatorios como el Tchaikovsky y el Rimsky-Korsakov de Rusia , y fue ganador del Premio Altazor 2013—, el ensamble presentará este año una versatilidad única, variando sus formaciones desde tríos y cuartetos hasta la orquesta de cuerdas completa.

La temporada continuará el 25 de mayo, a las 19:30 horas, con “La razón y el equilibrio”, programa dedicado íntegramente al Clasicismo. En esta segunda fecha, un cuarteto de cuerdas del ensamble explorará el espíritu de la Viena del siglo XVIII, reuniendo la inventiva de Joseph Haydn con su célebre Cuarteto en mi bemol mayor, op. 33 n.º 2 “La broma”, la sensibilidad de Wolfgang Amadeus Mozart y la energía transformadora de Ludwig van Beethoven.

Estos tres pilares del pensamiento musical europeo moderno ofrecerán una mirada profunda al equilibrio clásico y a las formas que dieron origen a la música de cámara tal como la conocemos hoy.

El 31 de agosto, el ciclo dará un giro hacia “El alma y la pasión”, centrando su atención en el Romanticismo. Para esta ocasión, la agrupación se presentará en formato de sexteto de cuerdas, convirtiéndose en una suerte de orquesta íntima capaz de desplegar discursos apasionados y confesionales. El programa transitará desde la nobleza estructural del Sexteto n.º 1 en si bemol mayor, op. 18 de Johannes Brahms y la calidez folclórica de Antonín Dvořák en su Sexteto en la mayor, op. 48, hasta culminar con la elegancia del Andante appassionato de Enrique Soro, figura fundamental del romanticismo chileno, ofreciendo tres visiones del pulso emocional que definió al siglo XIX.

Finalmente, el 9 de noviembre, la temporada cerrará con “La cuerda contemporánea”, un concierto a cargo de la orquesta de cuerdas completa que celebra la vigencia de este instrumento en los siglos XX y XXI. El programa reunirá obras que reinventan la tradición con nuevos colores y modernidad: desde el lirismo de Edward Elgar (Serenata para cuerdas, op. 20) y Samuel Barber (Adagio para cuerdas, op. 11) y la frescura de Benjamin Britten (Simple simphony), hasta el pulso urbano de Astor Piazzolla en su Suite Lumière.

El cierre de este viaje de cuatro siglos estará marcado por el Preludio y fuga de Alfonso Leng, pionero del lenguaje moderno en Chile, reafirmando el compromiso permanente de la Orquesta Marga Marga con la puesta en valor de la creación nacional.

Abonos, entradas y beneficios

Para vivir plenamente la experiencia Zoco 2026, el público contará con diversas modalidades de abonos y paquetes de entradas. Quienes deseen seguir un programa específico podrán optar por abonos por ciclo —Piano, Música de Cámara, Ópera para Todos, Ciclo de Premios Nacionales, Taller de Actualidad y otros— que aseguran ubicación en cada fecha, ofrecen precios preferenciales y permiten disfrutar de la temporada completa con beneficios exclusivos.

A esta oferta se suma el nuevo abono flexible, pensado para quienes prefieren recorrer libremente la programación anual. Este abono permite adquirir un conjunto de entradas canjeables por cualquier actividad del año —obras de teatro, conciertos, talleres, charlas o ciclos de conversación— brindando libertad total para elegir qué ver y cuándo asistir.

Las entradas individuales y todos los tipos de abonos están disponibles a la venta a través de PuntoTicket y en las boleterías del Centro para las Artes Zoco. Además, se contemplan descuentos especiales para adultos mayores, estudiantes y vecinos de la comuna, junto con convenios y promociones para quienes adquieran abonos anuales de múltiple programación. Estacionamiento liberado.

Más información en el sitio web del Centro para las Artes Zoco.