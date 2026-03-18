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    Culto

    Ozuna lanza nueva versión de “Una aventura”

    El artista presentó en YouTube una versión más íntima de sonido reggaetón old school del tema, grabada en Costa Rica.

    Por 
    Equipo de Culto

    Ozuna estrenó Una aventura, su último sencillo el jueves recién pasado, una producción que trae al artista a sonidos de sus inicios, al reggaetón antiguo.

    Estrenado el pasado jueves en plataformas digitales, el tema rápidamente generó conversación en redes sociales luego de que el cantante adelantara un fragmento, despertando la nostalgia de su audiencia y acumulando miles de reacciones en pocas horas.

    El artista presentó en YouTube una versión más íntima del tema, grabada en Costa Rica. En este formato en vivo, Ozuna reafirma su versatilidad y potencia vocal que siempre lo ha caracterizado.

    Hoy en Youtube Una Aventura cuenta con más de 10 millones de reproducciones y la versión unplugged ya se está posicionando también.

    Con este estreno, Ozuna suma un nuevo sencillo en solitario tras el lanzamiento en diciembre de su primer álbum colaborativo, Stendhal, junto al artista colombiano Beéle.

    Una aventura está disponible en todas las plataformas digitales musicales y en el canal de Youtube del artista.

    Más sobre:OzunaUna aventuraUnpluggedMúsicaMúsica Culto

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