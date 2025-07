Paul McCartney: el Beatle infinito vuelve a los conciertos pero descarta show en Chile

La carretera llama a Sir Paul McCartney. El ex Beatle anunció su vuelta a los escenarios con un nuevo tramo norteamericano de la gira Got Back Tour, la misma con la que pasó por Chile con un celebrado show en 2024.

En los últimos días se especuló con nuevas fechas. El rumor se disparó cuando en las historias de Instagram en la cuenta del músico, se compartió la imagen de dos uñetas de guitarra con la leyenda “Paul McCartney” y “Got Back in 2025”. La publicación también incluía un enlace a una página de registro.

La especulación se acabó la mañana del 10 de julio. En su sitio web oficial, “Macca” anunció 19 fechas en EE.UU. y Canadá, en el otoño boreal; arrancará el 29 de septiembre, en Palm Desert, California, y finalizará, hasta ahora, el 25 de noviembre con una segunda fecha en el United Center, de Chicago, Illinois (la primera es el día anterior).

Y efectivamente, había un enlace. Este permite a los fans registrarse a un early access para comprar los tickets de la gira, que saldrán a la venta el próximo 15 de julio.

La gira Got Back Tour de Paul McCartney arrancó precisamente en EE.UU., en abril de 2022. También tuvo paso por el afamado festival Glastonbury, Luego, en En 2023, pasó por Australia, México y Brasil y en 2024, recorrió Europa, Reino Unido, además de México y Sudamérica, donde pasó por Chile.

En los show de la gira, McCartney presenta un show espléndido garantizado para todos. En casi tres horas, despacha una extensa revisión del cancionero Beatle, sus años solista y los éxitos de Wings, su exitosa banda de los setenta. Además incluye momentos de homenaje a sus excompañeros que ya no están, John Lennon y George Harrison.

Asimismo, incluye guiños a la jerga local. Por ejemplo, en su show en el Estadio Monumental, saludó con un “Hola, chiquillos y chiquillas”, y en otro momento, señaló un curioso, pero llamativo, “este carrete está cuático”.

En el paso por Sudamérica, la gira tuvo un hito. Durante el show en Montevideo, Uruguay, debutó en vivo Now & Then, la publicitada “última canción” de The Beatles, construida a partir de un demo de John Lennon, al que se le sumaron las guitarras que George Harrison grabó en 1995, y una pista de batería de Ringo Starr.

Con el anuncio de las nuevas fechas, se levanta la duda respecto a una eventual vuelta de Paul McCartney a Sudamérica, y por extensión, al país. Pero hasta ahora, no hay alguna señal. Consultados por Culto, desde la productora DG Medios, que ha traído al exBeatle al país en todas sus venidas, señalaron que no hay conversaciones, ni planes para un regreso.