Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”

La historia de The Beatles parece infinita. Siempre sorprenden nuevos capítulos y revelaciones, desde el punto de vista creativo hasta lo más íntimo.

De hecho, ahora la prensa británica ha revelado un aspecto que guarda relación con el costado privado de la banda más grande de todos los tiempos.

Uno de sus sobrevivientes, Paul McCartney (83), ha revelado que Yoko Ono una vez le dijo que pensaba que su marido, John Lennon, “podría haber sido gay”.

McCartney lo confesó en 2015 pero sus declaraciones han sido publicadas ahora por Vanity Fair coincidiendo con el nuevo documental, Man on the run, sobre la vida del legendario cantautor y compositor después de los Beatles, registro disponible en Prime Video.

Sobre Yoko Ono, de 93 años, McCartney contó en esta entrevista, que también reproduce Daily Mail: “Juro que ella me llamó poco después de que John muriera y me dijo: ‘Sabes, creo que John podría haber sido gay’”. McCartney le habría dicho: “No estoy seguro”. Y siguió: “No lo creo. Desde luego, no cuando lo conocí. Porque habíamos estado en los 60. Habíamos estado con muchísimas chicas. Y lo vi masturbándose... Un montón de chicas”.

En esta entrevista, McCartney también argumentó: “Y me había acostado con John muchas veces, pero nunca hubo nada. Nunca hubo un gesto, nunca una expresión. No fue nada. Así que no tenía ninguna razón para creerlo”.

(Photo by Raph GATTI / AFP) RAPH GATTI

John Lennon y Yoko Ono se casaron en marzo de 1969. Su historia culminó de golpe cuando la vida de John Lennon fue arrebatada en diciembre de 1980 a los 40 años por Mark David Chapman, obsesionado como fan y quien le disparó en las puertas del edificio Dakota, en Nueva York. Tuvieron juntos en 1975 a Sean Ono Lennon. El músico británico también tuvo a Julian Lennon en 1963 con su primera esposa, Cynthia Lennon, con quien estuvo casado desde 1962 hasta 1968.

Yoko también comparte a su hija Kyoko Ono Cox, de 62 años, con su segundo ex marido, el cineasta Anthony Cox. Antes de Lennon estuvo casada en 1956