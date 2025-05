Pedro Pascal defiende su nueva película: “Que se jodan quienes intentan asustarlos”

Pedro Pascal abordó el fuerte contenido político de su nueva película, Eddington. “Que se joda la gente que intenta asustarlos”, aseguró en una rueda de prensa.

Estrenada la noche del viernes en el festival de Cannes, el filme aborda el período de la pandemia de COVID, y sigue un enfrentamiento entre el sheriff de un pequeño pueblo (Joaquin Phoenix) y el alcalde (Pedro Pascal).

El filme, dirigido por Ari Aster, presenta además una crítica al movimiento MAGA, y en general, aborda la caótica situación social generada durante la pandemia.

En rueda de prensa se preguntó al elenco, que incluye a Emma Stone, Austin Butler y Joaquin Phoenix, si estaban preocupados por volver a ingresar a los EE. UU. después de hacer una película con un mensaje político tan fuerte.

Fue entonces que Pedro Pascal respondió: “El miedo es la forma en que ganan”.

“Así que sigan contando historias, sigan expresándose y sigan luchando por ser quienes son”, continuó. “Que se jodan quienes intentan asustarlos, ¿sabes? Y contraataquen. Esta es la manera perfecta de contar historias. Y no dejen que ganen”.

En la misma rueda de prensa, al actor chileno también se le preguntó directamente su opinión sobre las políticas de inmigración de Donald Trump.

“Obviamente, para un actor que participa en una película es muy aterrador abordar temas como este. Es una pregunta demasiado intimidante como para que la aborde; no estoy lo suficientemente informado —dijo—. Quiero que la gente esté segura y protegida, y deseo profundamente vivir en el derecho de la historia. Soy inmigrante. Mis padres son refugiados de Chile. Huimos de una dictadura, y tuve el privilegio de crecer en Estados Unidos tras obtener asilo en Dinamarca. Si no hubiera sido por eso, no sé qué nos habría pasado. Defiendo esas protecciones. Me da mucho miedo tu pregunta; apenas recuerdo cuál era".