El nuevo escudero de Myriam Hernández en su desafío mayor: el Estadio Nacional

“Desafiante”, responde sin dudar, Jorge Ignacio Saint Jean Hernández, cuando se le pregunta cómo le ha resultado tomar la representación artística y el management de su afamada madre, Myriam Hernández. “Es muy desafiante, desde lo personal a lo profesional, porque yo no hacía esto. En verdad, como le puede pasar a cualquier persona, cambiar de área de trabajo, es un desafío”.

Si bien, Jorge Ignacio, está vinculado al equipo de la baladista desde hace algunos años, el paso decisivo ocurrió en diciembre pasado, cuando tomó el puesto que antes ocupaba su padre, Jorge Saint Jean Domic. Incluso, renunció a su anterior puesto en una agencia para acompañarla.

“Uno conoce la carrera de ella no solamente por lo que ha causado y ha generado en sí, sino porque la he vivido con ella desde otra vereda. He visto los pasos que ha dado para estar donde está hoy y ahora vamos de la mano para seguir haciendo cosas importantes”, cuenta a Culto. “Obviamente, hacerse cargo de un equipo, hacerse cargo de esta carrera, es algo que se toma con mucha responsabilidad”.

Jorge Ignacio Saint-Jean, hijo y mánager de la cantante Myriam Hernandez Foto: Andres Perez/La Tercera Andres Perez

La responsabilidad no es menor, ya que Saint Jean debe manejar el hecho de ser el hijo de la misma artista que representa. “Eso es un trabajo constante, toda la gente que trabaja con familia lo sabe. Es algo que hay que tener cuidado porque es más sano para todas las partes, pero no es algo imposible. No somos la primera familia que trabaja junta y tampoco seremos la última. Uno en el camino va aprendiendo y nosotros cuidamos mucho separar los roles, porque es más sano para todos, no solamente para ella y para mí, son para todos los que nos rodean es más sano”.

Según Saint Jean, la clave es precisamente no asumir que se está trabajando con un familiar, cosa de mantener ese aspecto afincado solo en ese plano. “Cuidamos separar los roles, entonces, desde ya no lo encaramos así. Yo no lo encaro así y ella no lo encara así, de estar trabajando con un familiar. Está ese espacio, está ese respeto”.

Para la misma Myriam Hernández, el hecho de tratar asuntos laborales con su hijo, implica manejar diferentes planos. “Es un trabajo, obviamente, yo creo que tiene que ser parte de la conciencia de cada uno, de saber cuándo estamos trabajando, cuándo tenemos que dejar el trabajo y disfrutar y reírnos, aunque también nos reímos trabajando -dice a Culto-. Pero yo creo que es cosa de conciencia de cada uno. Hay que separar de repente lo de mamá e hijo, porque a veces se me va el decirle mi niño, algo que no debo, para que así mantengamos la diferencia entre mamá y artista”.

Como sea, la baladista tiene una grata impresión del vínculo laboral que se ha generado con su retoño. “Ha sido maravilloso trabajar con él. Es una persona muy creativa, muy segura de lo que quiere, de lo que piensa, va para adelante. Y eso me fascina, me hace sentir orgullosa de él. Conciliamos en muchas cosas que se le ocurren y yo se las avalo porque digo: Sí, qué buena idea”.

Myriam Hernández Foto: Andres Perez/La Tercera Andres Perez

Y una de esas buenas ideas, está a poco de concretarse. El próximo viernes 23 de mayo, Myriam sumará otro hito a su exitosa carrera, al hacer historia como la primera mujer chilena que presentará un concierto propio en el Estadio Nacional. Un evento que la misma cantante anunció durante su pasada participación en el Festival de Viña.

De hecho, la posibilidad de hacer un estadio fue una conversación que se dio en paralelo a su regreso a Viña. “Cuando empecé a conversar con Bizarro por temas de Festival, lo empezamos a hablar. Ahí empezamos a decir qué lindo sería. Y a medida que van pasando los días, conversaciones, fuimos haciendo realidad el evento”, recuerda Saint Jean.

A pesar de que la artista ya hizo un Movistar Arena en 2024, había un interés por dar el salto. “Yo creo que todo artista nacional tiene el anhelo en algún minuto de su carrera de llegar al Estadio Nacional, y obviamente hay que ir cumpliendo ciertos hitos en la carrera normal de cualquier artista”, apunta Saint Jean. “Entonces te empieza a picar el bichito de decir ¿y cuándo damos el salto en el venue más grande del país?”.

Incluso, el mánager revela que en algún momento se conversó un eventual segundo show en el mismo recinto. “Uno quiere siempre hacer lo mejor. Lo evaluamos por diferentes motivos, pero decidimos dejar esas ganas de hacer un segundo y ver qué puede pasar más adelante. Pero esa hambre está y siempre tiene que estar”.

La baladista reconoce que al principio tuvo dudas sobre la idea. “Mi hijo me lo planteó hace varios meses atrás y como que da nervios, obviamente. Pero luego avanzó en la idea, la fui atesorando y cuando se dio en forma efectiva, estaba muy feliz y obviamente con mucha responsabilidad de lo que significa”.

Desde entonces, Myriam ha mantenido una intensa preparación, con ensayos de lunes a domingo. “Estamos trabajando fuertemente con todo mi equipo, todo el staff en iluminación, en visuales, en arreglos musicales con Roberto Trujillo, mi director musical. Es bastante trabajo, pero muy feliz”.

Myriam Hernández Foto: Andres Perez/La Tercera Andres Perez

Jorge Saint Jean asimismo, es muy cercano a Trujillo. “Yo tengo una relación muy especial con él porque lo conozco desde pequeño. Él empezó como bajista en la orquesta de Horacio Saavedra, cuando estaba con mi mamá. Y ella luego le da la oportunidad de ser director musical. Para mí es algo muy lindo y yo siempre le digo que es un marciano, es el arquitecto del sonido”.

El show será un evento único de larga duración, que se extenderá por dos horas y media, en tres escenarios y con un repertorio de 45 canciones. “Felizmente y tristemente tuve que dejar muchas canciones afuera -apunta Myriam-. Obviamente estarán los clásicos de siempre, más canciones nuevas, además que me voy a dar el gusto con algunas canciones que no canto habitualmente y que mucha gente me las solicita a través de redes sociales”.

Myriam asegura estar consciente del hito aunque elude calificarlo como el más importante de su extensa trayectoria. “He tenido varios desafíos a lo largo de mi carrera. Cuando uno va comenzando, el desafío se va agrandando, pero siento que obviamente es un desafío muy importante, dado a que soy la primera mujer chilena en pisar ese escenario y además con baladas, generalmente ese escenario ha estado vinculado más a música urbana o rock. Creo que la gente va a vivir una noche histórica y quiero que hagamos historia juntos”.

Como sea, para Saint Jean, tras esta conquista, todavía hay cosas por lograr. “Tenemos ideas, hay cosas que hacer, siempre hay cosas que hacer. El estadio es un hito histórico en su carrera, lo va a hacer así, pero también es el puntapié de la nueva gira, que también significa muchos nuevos logros”.

Myriam mantiene la misma opinión sobre su futuro. “Yo creo que siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas que te van a motivar, siempre hay cosas que a lo mejor vas a inventar. Yo creo que lo último que se apaga es la creación ¿un Unplugged? Claro, por ejemplo, así que hay muchas cosas para hacer todavía”.

-¿Y le han ofrecido alguna vez hacer un Unplugged?

-Sí, me han ofrecido eso y sí, uno lo puede hacer, obviamente, también conciertos sinfónicos, en fin. Hay tantas cosas que uno puede hacer todavía.

Las entradas para el concierto de Myriam Hernández en el Estadio Nacional están disponibles vía Puntoticket. “La venta de entradas ha ido muy bien -precisa Jorge Saint Jean-. La gente lo ha recibido súper bien y estamos preparados para hacer una noche de verdad espectacular”.