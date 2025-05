El histórico músico que confirma su participación en la reunión de Oasis

La próxima gira de reunión de Oasis, tendrá a uno de sus músicos históricos. Además de Noel y Liam Gallagher, se confirmó la presencia en el escenario de Andy Bell.

Bell mismo fue quien confirmó la información. “Estoy dentro y tengo muchas ganas”, dijo al medio austriaco Oe24. “Nos veremos en la gira. O mejor dicho, me verás a mí; apenas podré verte entre el público”.

Andy Bell

El músico se sumó a Oasis en 1999, como bajista, en reemplazo de Paul “guigsy” McGuigan. Salió de gira con ellos, en promoción del disco Standing on the shoulder of giants (en el que no grabó).

Luego, participó de los restantes discos de Oasis, hasta su disolución. Aportó con algunas canciones, como A quick peep, incluida en el disco Heathen Chemistry (2002); Turn Up the Sun y Keep The Dream Alive, en el álbum Don’t believe the truth; y The Nature of Reality, en Dig out your soul (2008).

Tras el final de Oasis, Bell volvió a tomar la guitarra para integrar la banda Beady Eye, junto a Liam Gallagher, Gem Archer y Chris Sharrock. También es uno de los músicos históricos de Ride, banda pionera del shoegaze, activa hasta hoy.

Hasta ahora, se ha confirmado que Oasis no lanzará nueva música, ni realizará más conciertos fuera de la gira de 41 fechas, que pasará por Chile en noviembre próximo. “Esta es prácticamente la última vez, como Noel dejó claro a la prensa”, declaró el mánager del grupo Alec McKinlay a Music Week.