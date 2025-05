El disco que todo guitarrista debe conocer según David Gilmour

Afamado guitarrista de larga trayectoria, David Gilmour destacó por su particular estilo en las filas de Pink Floyd, grupo al que ingresó en principio como un reemplazo para Syd Barret en los shows en vivo.

Aunque en sus primeros días el grupo quiso explorar el blues, pronto decantaron hacia un sonido muy personal y misterioso, que será clave en su evolución posterior. Pero en el sonido de Gilmour, el blues era una influencia muy notoria.

En la medianía de los sesenta existían notables intérpretes; del trabajo de los Rolling Stones, a la aparición de preparados instrumentistas como Al Kooper, Mike Bloomfield, Jeff Beck y Eric Clapton.

Eric Clapton

Fue este último quien participó en un notable álbum, Blues Breakers con Eric Clapton (1966), un disco de blues rock que grabó mientras integró el grupo del principal difusor del blues en Reino Unido, John Mayall.

En sus tracks, Clapton muestra su gran dominio de la técnica del bend, su notable fraseo desplegando escalas pentatónicas y el modo mixiolodio, y el profundo sonido que le arrancaba a la guitarra eléctrica. Por ejemplo, en el flamígero solo de Key to Love, o en el riff de All your love, la canción de apertura.

Para David Gilmour, ese disco fue clave. “Todos esos chicos eran increíbles. Pasé tiempo intentando aprender a tocar sus riffs a la perfección. Cualquier joven debería hacerlo; eso hace que surja tu propio estilo”, le dijo al portal Relix en 2015.

Según Gilmour, aquel álbum ofrece una puerta para encontrar el estilo propio. “Acabarás dominando su música. Pero con el tiempo, encontrarás tu propio estilo a partir de eso. Se abre paso entre la copia”.