Max es HBO Max (otra vez): las razones de la última voltereta del streaming

Parecía broma del Día de los Inocentes, pero no lo era: Max cambiará su nombre y volverá a llamarse HBO Max. Este miércoles, en medio de memes y reacciones de incredulidad, Warner Bros. Discovery informó que su plataforma de streaming recuperará el nombre que decidió abandonar en 2023.

En Nueva York, en el marco de un evento para anunciantes y otros potenciales clientes, la firma confirmó la noticia, entregando algunas respuestas a su repentino cambio de opinión.

“El poderoso crecimiento que hemos experimentado en nuestro servicio de streaming global se basa en la calidad de nuestra programación. Hoy traemos de vuelta a HBO, la marca que representa la más alta calidad en los medios de comunicación, para acelerar aún más ese crecimiento en los próximos años”, indicó David Zaslav, CEO de la compañía.

Aquí ahondamos en los hitos que condujeron hasta este anuncio y la fecha en que entrará en vigencia:

*Los motivos del cambio original

El origen de Max está estrechamente ligado al nacimiento de un nuevo conglomerado: Warner Bros. Discovery, resultado de la fusión de WarnerMedia y Discovery, Inc. Los mandamases de esa compañía percibieron que HBO Max evocaba una idea limitada y, en cambio, Max permitía pensar en una oferta más variada.

El propósito principal sería permitir que “cada miembro de la familia vea lo que quiera en cualquier momento”, aseguró David Zaslav en un evento celebrado en abril de 2023.

En esa misma instancia se indicó que habría un énfasis en producciones infantiles y familiares, un tipo de contenido que a juicio de los ejecutivos, no habían “alcanzado su máximo potencial en HBO Max”. Además, se confirmó que Max tendría toda la programación de los canales propiedad de Discovery, una novedad respecto a la anterior versión de la plataforma.

*La revancha de HBO

House of the dragon 2, El Pingüino, The White Lotus 3, The last of us 2… Es innegable que HBO ha tenido un sólido último año. Ahora con un mayor acento en las franquicias que en otras épocas, la compañía continúa siendo sinónimo de historias bien escritas, actuadas y dirigidas que conquistan al público alrededor del mundo.

Esa racha parece haber ayudado a que los ejecutivos de Warner Bros. Discovery llegaran a una conclusión: su mayor fortaleza es y seguirá siendo el canal detrás de Los Soprano y Game of thrones.

“A todos nos encanta HBO, y es una marca que se ha construido durante cinco décadas” para representar “entretenimiento innovador y vanguardista para adultos”, declaró JB Perrette en 2023.

Este miércoles Casey Bloys, chairman y CEO de Contenidos de HBO y Max, expresó: “Con el rumbo que llevamos y el fuerte momento del que disfrutamos, creemos que HBO Max representa mucho mejor nuestra actual propuesta hacia el consumidor. Y establece nuestra promesa implícita de ofrecer contenidos que sean reconocidos como únicos y, tomando una frase que siempre decíamos en HBO, por los que valga la pena pagar”.

*La cima está (demasiado) lejos

Netflix revolucionó la industria con su modelo de series y películas, y abrió una ruta que luego siguieron tanto compañías tecnológicas como grandes estudios de cine. Parecía el futuro. Sin embargo, sus competidores se encontraron con que igualar su volumen de producción es una tarea titánica. Y que arrebatarle el número uno del streaming es prácticamente imposible. Eso ha implicado ajustes.

Warner Bros. Discovery imaginó que el nombre Max se acomodaría de mejor manera al catálogo de su plataforma: un lugar donde cada miembro de la familia puede encontrar algo afín a sus gustos. Dos años después, la estrategia ha sufrido una modificación y ya no persiguen conquistar a todo el planeta.

“Seguiremos centrándonos en lo que nos hace únicos: no todo para todos en una casa, sino algo distinto e increíble para adultos y familias. No es subjetivo, ni siquiera controvertido: nuestra programación simplemente impacta diferente”, señaló JB Perrette, Presidente y CEO de Streaming.

La compañía detalló que sumó 22 millones de suscriptores durante el último año y que pretende alcanzar 150 millones a fines de 2026 (Netflix totaliza más de 300 millones, según su última actualización).

*El hito previo

Fue en marzo de este año cuando Warner Bros. Discovery confirmó que los colores de Max cambiarían: el azul daría paso al blanco y negro, una paleta de colores que históricamente ha distinguido a HBO.

Si se conserva esa definición, HBO Max no volvería al morado que mantuvo hasta el cambio de nombre, sino que tendría los colores del canal detrás de series como The wire y Succession.

*¿Cuándo?

El cambio se implementará durante el tercer trimestre, es decir, entre julio y septiembre. De ese modo, Max no alcanzará a estar ni siquiera dos años disponible en Latinoamérica (se lanzó en febrero de 2024).