Viaje a la prehistoria de Los Prisioneros: lanzan el disco de demos de La Voz de los ’80

Fue parte del box set Los Prisioneros - La voz de los 80 - 40 años que apareció en noviembre pasado -para precisamente festejar el grito primario de los sanmiguelinos-, pero se adeudaba una versión en solitario e independiente, la unidad que por sí sola diera cuenta de la etapa embrionaria de la banda.

Desde esta semana ya está a la venta en tiendas el disco Los Demos, que recoge las maquetas, canciones descartadas y grabaciones que antecedieron la obra maestra elaborada por Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia. Un auténtico tesoro para los fans, un documento especial editado hoy por Fusión, la marca propiedad del fallecido mánager Carlos Fonseca y que también en 1984 publicó el debut del conjunto.

El título ya se encuentra disponible en un formato de vinilo transparente, siendo la versión oficial proyectada por Fonseca. También llegó en formato digital. La pieza está trabajada en su sonido y remasterizada por Carlos Barros, lo que le da otro cuerpo a las composiciones.

Además de incluir las versiones iniciales de las canciones grabadas por Fusión -¿Quién mató a Marilyn?, Brigada de negro, Paramar, entre otras-, se suman cuatro canciones inéditas que habían quedado afuera y que por primera vez se editan en un disco oficial. Se trata de Mi profesor se está volviendo loco, Cuánto vale el show, Para eso está la publicidad y Descubre tus poderes.

“Este vinilo es una joya histórica. Es el embrión de La Voz de los ’80. Es la primera grabación profesional, hecha por Pancho Straub, así como en los estudios improvisados de la disqueria Fusión. Acá se encuentran no sólo las versiones originales de los grandes clásicos de este disco, sino también canciones que fueron un recorte de este mítico álbum. La primera vez que estos demos vieron la luz, fue en la edición especial de conmemoración de los 40 Años de La voz de los ’80”, señala la periodista Leslie Ames, coordinadora y productora del proyecto.

Leslie Ames sigue: “La reacción tanto de la crítica, por la calidad de la remasterización lograda por Carlos Barros, como de los fans, fue apoteósica. A los pocos meses de su edición, el box set se agotó, Sin embargo, quisimos democratizarlo, ya que no todos pudieron acceder al mismo. Muchos fanáticos nos escribían que no pudieron conseguirlo, ya sea por un factor económico, o también por su escasez. De ahí que decidimos editar en solitario Los Demos, tanto en vinilo como en plataformas digitales, pensando en los fans de todas partes del mundo que continuamente lo solicitaban por las redes sociales.

Con respecto a la relación de este lanzamiento con los músicos que fueron parte del trío, Ames consigna: “Esta es la version oficial de Los Demos. Algunos de estos temas han sido publicados de manera ilícita , sin autorización de Fusión, y con muy mala calidad. No es nuestro estilo demandar, estamos tratando de resolver esto con nuestros abogados y el productor de estos otros discos. Lamentablemente me parece que confunden composición con grabación. Sin duda alguna, las composiciones pertenecen a Jorge Gonzalez, a quien admiro tremendamente por lo mismo; pero las grabaciones de La Voz de los ‘80, así como de sus demos pertenecen a Fusión quien financió al 100% esta obra. El mismo Jorge ha reconocido en numerosas ocasiones la importancia de Carlos Fonseca en su carrera, y lo ha dicho , que sin él no serian nada”.

“Por otro lado, Jorge, como compositor, recibe por derechos de autor directamente de la SCD, tanto de las ventas físicas como digitales, y a su vez , nosotros como Fusión entregamos puntualmente a los tres Prisioneros el pago de las regalias y las descargas digitales. De ahí es que todos se benefician de este nuevo lanzamiento. Nunca ha sido nuestra intención sacar ventaja. Muy por el contrario”, finaliza.