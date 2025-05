La histórica canción de Led Zeppelin cuya letra ya no le agrada a Robert Plant

Led Zeppelin es una de las bandas imprescindibles del rock, pese a que en su momento, tuvo reticencias de algunos expertos. Como sea, su repertorio dejó algunos temas que se volvieron clásicos del género.

Con el paso del tiempo, los músicos tienden a mirar sus obras con mayor distancia. Por ello, no es raro que exintegrantes de Zeppelin, como Robert Plant, hayan planteado sus reparos sobre sus propias canciones.

Robert Plant

A pesar de que es considerada una de las piezas más importantes del catálogo de Led Zeppelin, a Plant todavía hay cosas que no le agradan sobre Stairway to Heaven.

En 2019, en el marco de una charla con su programa de radio, Nights, Plant compartió su análisis sobre Stairway to Heaven: “La construcción de la canción, la propia construcción musical, es muy buena. Es uno de esos momentos que realmente pueden prescindir de la voz, y de hecho, volverá a prescindir de ella, estoy seguro, porque es una excelente pieza musical”.

Sin embargo, no guarda el mismo entusiasmo sobre la letra, escrita por él. “En cuanto a la letra, ahora no me identifico con ella, porque fue hace tanto tiempo. No tengo intención de volver a escribir sobre esas líneas abstractas”.

Para el cantante, la música es lo mejor de aquella canción. “La miro y me quito el sombrero, y creo que hay partes increíbles. La forma en que Jimmy Page guió la música, y la forma en que la batería casi llegó al clímax y luego continuó; es una pieza muy hermosa”.

“Pero líricamente, ahora, e incluso vocalmente, digo: ‘No estoy seguro de eso’”, agregó.

Compuesta por Jimmy Page y Robert Plant a fines de 1970, Stairway to Heaven debutó en vivo en Belfast en marzo del año siguiente. La grabaron para su memorable álbum sin título, conocido como Led Zeppelin IV, publicado en noviembre de 1971.

Escucha Stairway to Heaven a continuación