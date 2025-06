El actor chileno Pedro Pascal es una de las estrellas rutilantes de Hollywood. A sus 50 años, el hombre de The last of us ha tenido un gran auge en su carrera, lo que le ha dado la vitrina de los principales medios de espectáculos de Estados Unidos.

En sus entrevistas, Pascal se ha mostrado además como un gran lector. No ha ocultado su interés por los libros, tal como Dua Lipa. En la revista GQ, en 2018, Pascal aseguró que los libros son una de las 10 cosas sin las que no puede vivir. En esa ocasión, fue consultado por sus libros favoritos, y su respuesta fue un clásico de la literatura.

Pedro Pascal revela cuál es su libro favorito: “Siendo sincero, me atrapó”

En esa entrevista de 2018, Pascal reveló que su libro favorito es la novela Crimen y castigo, del escritor ruso Fiodor Dostoievski.“Sé que suena a intelectual, pero siendo sincero, me atrapó”. Y agregó: “Sé que suena pedante, pero este libro fue realmente un punto y aparte para mí. Es una de las mejores lecturas que he experimentado".

Pascal también sumó otros títulos: La colina de Watership, de Richard Adams; Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez; Jane Eyre, de Charlotte Brontë; Franny y Zooey, de J. D. Salinger; El maestro y Margarita, de Mijaíl Bulgákov; No mires ahora, de Daphne du Maurier; La urgencia: nuestra historia de adicción, de Carl Erik Fisher; Disfruta del problema, de Sebastiano Mauri; Cualquier cosa, de Toni Morrison.

En su cuenta de Instagram, Pascal ha agregado otros títulos que le han gustado. Al este del Edén, de John Steinbeck; Otro país, de James Baldwin o Aves de América, de Lorrie Moore.