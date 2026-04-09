Con un consejo de Paul McCartney y nueva baterista: la difícil ruta que siguió Rush para revivir y volver a Chile

Parecía que no sucedería. La muerte del baterista Neil Peart, el pulso y letrista de Rush, levantó el manto de la duda respecto a la continuidad del grupo que completaban los fundadores Geddy Lee y Alex Lifeson.

La última vez que los tres tocaron en un escenario, sucedió en The Forum de California, el 1 de agosto de 2015, en el marco de la gira que celebrara los 40 años de vida del grupo. Para entonces, Peart estaba muy cansado de la carretera y afectado por una tendinitis crónica y fuertes dolores en el hombro. Así, en diciembre de ese año anunció su retiro de la música.

Y aunque mantuvo el contacto con sus camaradas, su muerte en enero de 2020 sepultó cualquier chance de un reencuentro en el escenario. Geddy Lee y Alex Lifeson estaban renuentes de reactivarse y dejaron en claro que el camino del grupo se terminaba con Peart.

Rush

Pero en 2022 hicieron una excepción. Lee y Lifeson volvieron a colgarse el bajo eléctrico y la guitarra para tocar en el Anfiteatro Red Socks de Denver, durante la celebración de los 25 años de South Park. Y aunque los músicos aparecían de cuando en algunos eventos, de giras, nada.

Entrevistado en 2019 por The Chronicle Herald, Gedy Lee dejó entrever que el escenario todavía le llamaba. “No extraño dejar a mi familia -señaló-. Pero echo de menos esas tres horas en el escenario con mis amigos. Eso, especialmente en los últimos 10 años de gira, fue muy divertido y gratificante”.

Fue Sir Paul McCartney quien contribuyó a darle un empujón a la chance de un regreso del grupo. Sucedió en el Kia Forum de Los Angeles, California, en el marco del concierto de homenaje a Taylor Hawkins, el fallecido baterista de Foo Fighters, cuando se animó a conversar con Lee y Lifeson. Por supuesto con algunas copas en la mesa.

Testigo del encuentro fue el chileno Alain Johannes. “Cuando terminó todo el show, Paul McCartney me dijo: ‘vente con nosotros, voy a intentar convencer a los cabros que tienen que irse de gira de nuevo’ -contó a este medio-. Y ahí estaba yo sentado al lado de ellos. Y ahí estaba Paul y les decía ‘ustedes tienen que volver, por los fans tienen que regresar. Yo sé que Neil no está, pero deben hacerlo’”.

Probablemente era Lifeson el más renuente a volver. En una charla con Geoff Edgers del Washington Post, admitió que sus últimos años, Peart estaba harto de la dinámica de las giras y que él por su lado, había acabado por aceptar que todo había terminado.

Geddy Lee y Alex Lifeson

“Durante la mayor parte de los últimos 10 años, me sentí así. Pensaba que teníamos un gran legado y que estaba bien”, dijo el guitarrista. “Luego llegó [Lee] con grandes ideas, hablamos, empezamos a tocar y entonces me di cuenta de que me encantaba”.

El desafío de volver a aprender los complejos e intrincados de temas de Rush también motivó a los músicos para una reunión, que serviría como un homenaje a Peart. Pero les faltaba una pieza clave: ¿quien se sentaría en la batería?

Fue el técnico de bajo de Lee quien sugirió el nombre de la alemana Anika Niiles (Aschaffenburg, 1983). La conocía porque en su trabajo con Jeff Beck la había visto tocar en su banda de apoyo. Así, Geddy Lee buscó información y le presentó el nombre a Lifeson.

Los músicos decidieron intentarlo. “Llevamos a Anika a Canadá en secreto -contó Geddy Lee en la misma entrevista-. No fue una audición porque en ese momento no estábamos seguros de si íbamos a salir de gira. Todo fue un experimento”.

Los primeros ensayos no fueron sencillos. “Ensayamos durante cuatro días, y al cuarto día Ged y yo nos sentamos y no estábamos seguros”, reveló Lifeson a Classic Rock. “No terminaba de funcionar con nosotros tres. Estábamos pensando que tal vez deberíamos continuar con alguien más, solo para ver qué tal se sentiría”.

Hasta por fin, un día todo acabó por encajar. “Y al quinto día, el último día que ensayamos, ella tomó en cuenta todos nuestros comentarios sobre la sensación, sobre la sensibilidad de Neil y su forma de tocar, y siendo muy consciente de la habilidad que tenía, ¡y pum! Clavó las canciones todo el día. Fue un momento realmente ‘¡Guau!’“, rememoró Lifeson.

La baterista comentó a Classic Rock que la clave fue recrear la sensación. “En estas canciones, lo importante no es tanto lo que toco, si es fiel a la original o si hay espacio para la improvisación. Eso es secundario. Ante todo, se trata de capturar la esencia adecuada. Eso también implica sumergirme, en cierta medida, en la forma de pensar de Neil y en su manera de tocar, que es fundamental para esta música. Neil es parte esencial de esta música, y no puedes ignorarlo ni dejar que tu ego se inmiscuya. Tienes que abordarla con respeto y mucha sensibilidad”.

Anika debutó en vivo junto a Lifeson y Lee el pasado 29 de marzo en el marco de los premios Juno en Ontario, Canadá. El dúo y Nilles interpretaron Finding My Way, el tema que abre el primer álbum de Rush. “Realmente no pueden preguntarnos qué canción tocar -explicó Lee-. Si tuviéramos que elegir una, sería casi imposible. Tenemos muchísimas. Así que simplemente le preguntamos a la gerencia, y nos dijeron que era la primera canción del primer álbum”.

Ya con Niiles a bordo, el grupo anunció la gira de reunión Fifty Something Tour, la que recorrerá Canadá, Estados Unidos y México en 2026. Arrancará el próximo 7 de junio, en el verano boreal, con cuatro noches en el Kia Forum de Los Angeles, California -el mismo sitio donde los convenció McCartney-. Y la respuesta del público fue abrumadora: las 22 fechas iniciales se agotaron de inmediato, lo que llevó a añadir más conciertos.

La gira cuenta con un total de 58 conciertos en 24 ciudades, con más de medio millón de entradas vendidas para 2026. El tramo latinoamericano incluirá fechas en Buenos Aires (15 de enero), Curitiba (22 de enero), São Paulo (24 de enero), Río de Janeiro (30 de enero), Belo Horizonte (1 de febrero), Brasilia (4 de febrero) y una fecha en Chile (17 de enero) en el Estadio Bicentenario La Florida.

Aunque en un principio los organizadores tenían en vista que los canadienses se presentaran en el Estadio Nacional de Ñuñoa, las nuevas disposiciones de priorizar el deporte determinar su mudanza a otro sitio y a priorizar otro lugar.

Para el show en Chile -donde Rush solo ha tocado una vez, en 2010-, se dispondrá una preventa con un 20% de descuento exclusivo para clientes Entel o pagando con tarjeta Santander, desde las 11 am del martes 14 de abril. Luego, la venta general comenzará el jueves 16 de abril a las 11.01am. Ambas modalidades disponibles en el sistema Ticketmaster.cl.