Planeta No regresa con nuevo disco y adelanta el primer single

Amigo Robot es la última canción compuesta del segundo disco de Planeta No, escrita en un cuarto de servicio en la Ciudad de México, y el último single de adelanto del álbum.

Es una balada bailable, nostálgica y evocadora, con líricas sobre regresar al lugar donde se ha sido feliz, el pueblo de origen o los brazos de un ser querido, y a la vez encontrar el vacío y el sinsentido de repetir los mismos patrones a pesar del sentimiento placentero, conviviendo con la culpa y la evasión. Es como una fotografía de lo que es ser adulto joven, Millenial o Gen Z en 2026, con música de sintetizador y ritmo bailable para fiesta, con voz y capas suaves de Bedroom Pop.

Esta canción vuelve a la raíz de su disco ODIO, con un guiño a la letra que habla de volver al origen, Amigo Robot llega después de una gira conmemorativa en Chile por los 10 años de su primer disco, donde abraza el trayecto y sigue adelante con esas ideas que llevaron a Planeta No como una de las bandas más prolificas de su generación.

Con este tercer adelanto del próximo disco, Planeta No estará presentando Amigo Robot en escenarios como el Festival Ritual en Monterrey y una gira promocional por México, más un show en Estados Unidos pronto a anunciar.

En las próximas semanas se estrenará el videoclip oficial de Amigo Robot.