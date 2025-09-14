SUSCRÍBETE
Culto

Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala

La ceremonia, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias de la televisión, se celebrará en el Teatro Peacock de Los Ángeles, Estados Unidos.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Esta semana se celebrará la 77ª edición de los Emmy Awards. Esto se realizará a partir de este domingo 14 al lunes 15 de septiembre.

En esta instancia se reconocen a las mejores series de la televisión en California, Estados Unidos. La ocasión, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias de la televisión, se celebrará en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Cabe destacar que la 77ª edición abarcó la programación comprendida entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

Fecha y hora de los Premios Emmy 2025

77ª edición de los Emmy Awards se transmitirá en Chile a partir de las 21:00 horas. La ceremonia comenzará a las 20.00 horas con la alfombra roja.

Además, los Emmy serán transmitidos en vivo en la señal de TNT y en HBO MAX.

Sydney Sweeney, Stephen Colbert y la colombiana Sofía Vergara serán algunas de las personalidades encargadas de presentar la ceremonia.

Lista de nominados

Para la mejor serie dramática, las series nominadas son: Severance, Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses y The White Lotus.

En la sección de mejor serie de comedia, las elegidas son: Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking, The Studio, What We Do in the Shadows.

Como mejor mini serie están las siguientes: Adolescence, Black Mirror, Dying for Sex, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, The Penguin.

Para la categoría de mejor actor principal en una serie dramática: Sterling K. Brown por su actuación en Paradise; Gary Oldman por Slow Horses; Pedro Pascal por The Last of Us; Adam Scott por Severance; Noah Wyle por The Pitt.

Para la mejor actriz principal en una serie dramática: Kathy Bates por Matlock; Sharon Horgan por Bad Sisters; Britt Lower por Severance; Bella Ramsey por The Last of Us; Keri Russell por The Diplomat.

Para la categoría de mejor actor de reparto en una serie dramática: Zach Cherry por Severance; Walton Goggins por The White Lotus; Jason Isaacs por The White Lotus; James Marsden por Paradise; Sam Rockwell por The White Lotus; Tramell Tillman por Severance; John Turturro por Severance.

Como mejor actriz de reparto en una serie dramática, las denominadas son: Patricia Arquette por Severance; Carrie Coon por The White Lotus; Katherine LaNasa por The Pitt; Julianne Nicholson por Paradise; Parker Posey por The White Lotus; Natasha Rothwell por The White Lotus; Aimee Lou Wood por The White Lotus.

En la categoría de mejor actor principal en una serie de comedia, los denominados son: Adam Brody por Nobody Wants This; Seth Rogen por The Studio; Jason Segel por Shrinking; Martin Short por Only Murders in the Building; Jeremy Allen White por The Bear.

En la categoría de mejor actriz principal en una serie de comedia, las denominadas son: Uzo Aduba por The Residence; Kirstin Bell por Nobody Wants This; Quinta Brunson por Abbott Elementary; Ayo Edebiri por The Bear; Jean Smart por Hacks.

Para la mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Liza Colón-Zayas por The Bear; Hannah Einbinder por Hacks; Kathryn Hahn por The Studio; Janelle James por Abbott Elementary; Catherine O’Hara, por The Studio; Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary; Jessica Williams por Shrinking.

En el caso del mejor actor de reparto en una serie de comedia, los denominados son: Ike Barinholtz por The Studio; Colman Domingo por The Four Seasons; Harrison Ford por Shrinking; Jeff Hiller por Somebody Somewhere; Ebon Moss-Bachrach por The Bear; Michael Urie por Shrinking; Bowen Yang por Saturday Night Live.

Para el papel de mejor actor principal en una miniserie o película para televisión:Colin Farrell por The Penguin; Stephen Graham por Adolescence; Jake Gyllenhaal por Presumed Innocent; Brian Tyree Henry por Dope Thief; Cooper Koch, por Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

En el caso de mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión:Cate Blanchett por Disclaimer; Meghann Fahy por Sirens; Rashida Jones por Black Mirror; Cristin Milioti por The Penguin; Michelle Williams por Dying for Sex.

Para la categoría de mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión: Javier Bardem por Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story; Bill Camp por Presumed Innocent; Owen Cooper por Adolescence; Rob Delaney por Dying For Sex; Peter Sarsgaard por Presumed Innocent; Ashley Walters por Adolescence.

En el caso de mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión:Erin Doherty por Adolescence; Ruth Negga por Presumed Innocent; Deirdre O’Connell por The Penguin; Chloë Sevigny por Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story; Jenny Slate por Dying for Sex; Christine Tremarco por Adolescence.

En el caso de mejor reality/competencia está: The Traitors, RuPaul’s Drag Race, The Amazing Race, Survivor y Top Chef.

En el caso del mejor programa “talk show”, los seleccionados son:Jimmy Kimmel Live!, The Daily Show y The Late Show with Stephen Colbert.

Más sobre:Premios EmmyEmmy AwardsTeatro PeacockLos ÁngelesEstados Unidos

