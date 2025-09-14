Premios Emmy 2025: cuándo y dónde ver la gala
La ceremonia, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias de la televisión, se celebrará en el Teatro Peacock de Los Ángeles, Estados Unidos.
Esta semana se celebrará la 77ª edición de los Emmy Awards. Esto se realizará a partir de este domingo 14 al lunes 15 de septiembre.
En esta instancia se reconocen a las mejores series de la televisión en California, Estados Unidos. La ocasión, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias de la televisión, se celebrará en el Teatro Peacock de Los Ángeles.
Cabe destacar que la 77ª edición abarcó la programación comprendida entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.
Fecha y hora de los Premios Emmy 2025
77ª edición de los Emmy Awards se transmitirá en Chile a partir de las 21:00 horas. La ceremonia comenzará a las 20.00 horas con la alfombra roja.
Además, los Emmy serán transmitidos en vivo en la señal de TNT y en HBO MAX.
Sydney Sweeney, Stephen Colbert y la colombiana Sofía Vergara serán algunas de las personalidades encargadas de presentar la ceremonia.
Lista de nominados
Para la mejor serie dramática, las series nominadas son: Severance, Andor, The Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses y The White Lotus.
En la sección de mejor serie de comedia, las elegidas son: Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking, The Studio, What We Do in the Shadows.
Como mejor mini serie están las siguientes: Adolescence, Black Mirror, Dying for Sex, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, The Penguin.
Para la categoría de mejor actor principal en una serie dramática: Sterling K. Brown por su actuación en Paradise; Gary Oldman por Slow Horses; Pedro Pascal por The Last of Us; Adam Scott por Severance; Noah Wyle por The Pitt.
Para la mejor actriz principal en una serie dramática: Kathy Bates por Matlock; Sharon Horgan por Bad Sisters; Britt Lower por Severance; Bella Ramsey por The Last of Us; Keri Russell por The Diplomat.
Para la categoría de mejor actor de reparto en una serie dramática: Zach Cherry por Severance; Walton Goggins por The White Lotus; Jason Isaacs por The White Lotus; James Marsden por Paradise; Sam Rockwell por The White Lotus; Tramell Tillman por Severance; John Turturro por Severance.
Como mejor actriz de reparto en una serie dramática, las denominadas son: Patricia Arquette por Severance; Carrie Coon por The White Lotus; Katherine LaNasa por The Pitt; Julianne Nicholson por Paradise; Parker Posey por The White Lotus; Natasha Rothwell por The White Lotus; Aimee Lou Wood por The White Lotus.
En la categoría de mejor actor principal en una serie de comedia, los denominados son: Adam Brody por Nobody Wants This; Seth Rogen por The Studio; Jason Segel por Shrinking; Martin Short por Only Murders in the Building; Jeremy Allen White por The Bear.
En la categoría de mejor actriz principal en una serie de comedia, las denominadas son: Uzo Aduba por The Residence; Kirstin Bell por Nobody Wants This; Quinta Brunson por Abbott Elementary; Ayo Edebiri por The Bear; Jean Smart por Hacks.
Para la mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Liza Colón-Zayas por The Bear; Hannah Einbinder por Hacks; Kathryn Hahn por The Studio; Janelle James por Abbott Elementary; Catherine O’Hara, por The Studio; Sheryl Lee Ralph por Abbott Elementary; Jessica Williams por Shrinking.
En el caso del mejor actor de reparto en una serie de comedia, los denominados son: Ike Barinholtz por The Studio; Colman Domingo por The Four Seasons; Harrison Ford por Shrinking; Jeff Hiller por Somebody Somewhere; Ebon Moss-Bachrach por The Bear; Michael Urie por Shrinking; Bowen Yang por Saturday Night Live.
Para el papel de mejor actor principal en una miniserie o película para televisión:Colin Farrell por The Penguin; Stephen Graham por Adolescence; Jake Gyllenhaal por Presumed Innocent; Brian Tyree Henry por Dope Thief; Cooper Koch, por Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.
En el caso de mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión:Cate Blanchett por Disclaimer; Meghann Fahy por Sirens; Rashida Jones por Black Mirror; Cristin Milioti por The Penguin; Michelle Williams por Dying for Sex.
Para la categoría de mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión: Javier Bardem por Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story; Bill Camp por Presumed Innocent; Owen Cooper por Adolescence; Rob Delaney por Dying For Sex; Peter Sarsgaard por Presumed Innocent; Ashley Walters por Adolescence.
En el caso de mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión:Erin Doherty por Adolescence; Ruth Negga por Presumed Innocent; Deirdre O’Connell por The Penguin; Chloë Sevigny por Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story; Jenny Slate por Dying for Sex; Christine Tremarco por Adolescence.
En el caso de mejor reality/competencia está: The Traitors, RuPaul’s Drag Race, The Amazing Race, Survivor y Top Chef.
En el caso del mejor programa “talk show”, los seleccionados son:Jimmy Kimmel Live!, The Daily Show y The Late Show with Stephen Colbert.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.