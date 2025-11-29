BLACK SALE $990
Ciencia y Tecnología
    Culto

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Una inmersión profunda y rigurosa en el mundo creativo del autor de Luchín, a través de la historia detrás de sus 150 canciones y un poema, del periodista Jorge Leiva; un volumen con historias de personajes que se enfrentaron contra la opresión política, por el autor de Gomorra, y un encantador libro acordeón para los bebés que están descubriendo el mundo, en las lecturas de la semana.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez
    Víctor Jara

    Víctor Jara: 150 Canciones y un Poema, de Jorge Leiva (FCE)

    Entre fines de julio e inicios de agosto de 1973, Víctor Jara grabó una de sus últimas canciones. Hoy se lee como una canción de despedida, de la que resuenan estos versos: “Que el canto tiene sentido/ cuando palpita en las venas/ del que morirá cantando/ las verdades verdaderas””. Tras el asesinato del cantautor, las cintas salieron clandestinamente de Chile y Manifiesto recién se publicó en 1978. Indudablemente, se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de su repertorio. El periodista y documentalista Jorge Leiva (Quilapayún, Actores secundarios) recrea la historia de las 150 canciones que el músico compuso en 16 años de trayectoria (1957-1973) y que cubrieron una amplitud de géneros, del folclor al rock y la canción política.

    Basado en decenas de entrevistas, investigación bibliográfica y documentación de archivo, el autor entrega un libro minucioso, delicado y erudito, escrito con rigor de investigador y con la frescura y la agilidad del cronista. La edición en gran formato destaca por su diseño elegante y su valioso aporte visual: cuenta con más de un centenar de imágenes procedentes del Archivo Víctor Jara. El libro cierra con una detalle conmovedor, el poema que el músico escribió el 15 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile: “Canto que mal me sales/ cuando tengo que cantar espanto”. Un libro excepcional.

    Grita, de Roberto Saviano (Anagrama)

    Cuando era niño y algún pariente lejano visitaba Nápoles, Roberto Saviano no les enseñaba las atracciones turísticas de su ciudad natal, “sino las calles en las que había habido un tiroteo de la camorra”. Quería “que vieran la guerra en la que vivíamos”. En 2006 el escritor italiano publicó Gomorra, una crónica sobre la mafia que le costó amenazas de muerte y lo obligó a vivir con protección policial. Su libro más reciente es una colección de historias en torno a figuras históricas y contemporáneas, de Hipatia de Alejandría, quien fue brutalmente asesinada por fanáticos cristianos, a la periodista rusa Anna Politkóvskaya, crítica de Putin y víctima de un crimen político. Saviano releva las historias de poetas, artistas y líderes como Anna Ajmátova, Pier Paolo Pasolini o Martin Luther King que levantaron su voz contra las opresiones del poder. También explora en personalidades controversiales como Carl Schmidt y en mentes criminales como la de Joseph Goebbels. Y con el tono de un activista, su propósito es quee estos relatos reales funcionen como una suerte de escudos para jóvenes lectores.

    ¡Tú Ves el Día!, de Laurent Moreau (Liebre)

    Cuando nació su segunda hija, el artista y escritor francés Laurent Moreau concibió una obra especial: un libro con la forma de un acordeón o una manta desplegable, cubierto de figuras reconocibles y que estimularan su campo visual. ¡Tú ves el día! es una edición dedicada no a los primeros lectores sino a los bebés. Puede leerse como una carta de amor donde un conjunto de personajes le dan la bienvenida al niño: un gato, un árbol, un pájaro, la brisa, una mariposa, una flor, la canción que lo arrulla y la sonrisa de mamá. En el reverso, se extiende un encantador y abigarrado paisaje de naturaleza, hogar, una familia y su bebé. El libro está dibujado en blanco y negro, donde las figuras a menudo tienen la forma de sombras intervenidas con algún color alegre. Un libro para leer, mirar y jugar.

    Más sobre:CultoLibrosVíctor JaraRoberto SavianoLaurent MoreauReseña de libros

