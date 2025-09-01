Ricardo Arjona vuelve a Chile con dos shows para 2026

Ricardo Arjona es un visitante frecuente de la cartelera chilena. Desde sus primeras visitas en los 90 al país, incluyendo recordadas escalas en el Festival de Viña, el guatemalteco ha creado un vínculo fuerte y persistente.

De hecho, su último concierto a la fecha, de su tour Blanco y negro de 2023, fue en la capital, en el Estadio Bicentenario de La Florida, en una despedida que en un inicio se había visto interrumpida por una crisis de salud que Arjona arrastraba desde hacía más de 20 años. A pesar de tratamientos y ejercicios para fortalecer su columna, el dolor se intensificó al punto de casi impedirle caminar.

Tras el concierto en Santiago, llegó al hotel con seis infiltraciones en la espalda que poco habían aliviado la dolencia, y con un diagnóstico médico que incluso advertía que una operación podría empeorar su condición. Con medicinas y una faja que le permitió mantenerse de pie, logró culminar aquella gira que vendió más de 2 millones de boletos y que se convirtió en una de las más significativas de su carrera. En ese momento, escribió una carta que muchos interpretaron como una despedida definitiva.

Sin embargo, esa aparente retirada se transformó en la antesala de un nuevo capítulo: Lo que el seco no dijo.

Cuál es la fecha de su show en Chile

Se trata de su nuevo tour, el que ya tiene fecha de aterrizaje en Chile. Será el 5 y 7 de junio de 2026 en el Movistar Arena. La última vez que el artista estuvo en el recinto del Parque O’Higgins fue en agosto de 2022.

Ricardo Arjona Foto: Andie Borie y DG Medios

Antes, el hombre de Mujeres pasará por espacios legendarios, como el Madison Square Garden de Nueva York, donde ya agotó sus espectáculos, mientras que a fin de año realizará 23 presentaciones en Guatemala, su tierra natal, donde es considerado un personaje de referencia mundial.

Las entradas para sus shows en Santiago salen a la venta desde el 12 de septiembre a las 12:00 horas a través de Puntoticket.