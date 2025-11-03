Ricardo Montaner vuelve a Chile con su tour “El último regreso”

Ricardo Montaner vuelve a Chile. Tras varios años de silencio en los escenarios, una de las voces más grandes de la música en español vuelve con “El Último Regreso World Tour 2026”, una gira mundial que es una declaración de amor que encenderá escenarios en todo el planeta, según presenta un comunicado.

“Por primera vez en su carrera, un día Montaner se detuvo. Dejó de mirar hacia afuera, para mirar hacia sus adentros. Nunca en más de cuarenta años detuvo la marcha y la vorágine”, dice el texto.

Bajó el ritmo, respiró y recargó energías. Pero la pausa terminó: Montaner vuelve a las pistas con hambre de reinvención, esa hambre que solo se sacia con el aplauso de sus millones de fieles seguidores.

Ricardo Montaner estrenó nuevo disco con reedición de sus clásicos

Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos, cuatro décadas de historia musical convertidas en un espectáculo que celebra su legado y su conexión con el público.

La gira recorrerá América con paradas en Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa. En nuestro país, el tour aterrizará el 4 de Junio en el Movistar Arena.

Las entradas estarán a la venta el día 4 de noviembre a partir de las 12.00 hrs. en www.puntoticket.com