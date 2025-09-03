SUSCRÍBETE
Roger Waters insulta el legado de Ozzy Osbourne e hijo del fallecido cantante lo tilda de “imbécil” y “patético”

El ex Pink Floyd se refirió en duros términos al recién fallecido artista, diciendo que nunca le había gustado la música de Black Sabbath y que le daba igual "que le arrancara la cabeza a los pollos". El hijo de Osbourne le respondió en el mismo tono.

Por 
Equipo de Culto
Roger Waters es un francotirador sin remedio. El ex músico de Pink Floyd se ha caracterizado en los últimos años por lanzar ponzoñosos dardos a figuras de la política, el arte o a sus colegas de la propia música.

Ahora, incluso, se enfrentó a Ozzy Osbourne, la legendaria figura de Black Sabbath fallecida hace seis semanas, justo cuando aún esta latente su amplia herencia que marcó la vida de millones de jóvenes a través del planeta.

Pero Waters no tuvo consideración con aquello. Le dio lo mismo.

En una entrevista con el podcast Independent Ink, el músico habló sobre cómo las figuras de la cultura pop pueden distraer a la gente de importantes temas políticos y sociales, apareciendo como una suerte de ídolos falsos que encandilan a la audiencia. Actuando como una persona con poder no especificada, imaginó cómo podría funcionar este nefasto proceso: “¿Cómo podemos dejar esto de lado? ¡Yo sé cómo hacerlo! Lo haremos con Taylor Swift, con un chicle o con el trasero de Kim Kardashian".

Qué dijo Roger Waters sobre Ozzy Osbourne

Tras cambiar de personaje, Waters ahí involucró a Osbourne en el diálogo: “O con Ozzy Osbourne, que acaba de morir, bendito sea, sea cual sea el estado en el que haya estado toda su vida., Nunca lo sabremos. Aunque estuvo en la tele durante cientos de años con sus tonterías y ridiculeces. La música, no tengo idea. Me importa un carajo”.

No se detuvo ahí, y continuó atacando la música del hombre de Paranoid: “Me da igual Black Sabbath, nunca me ha gustado, nunca me importó, no me interesa… ¡¡¡Wahhhh!!! (dijo sacando la lengua e imitando más a Gene Simmons que a Osbourne) y arrancarles la cabeza a mordiscos a los pollos o lo que sea que hagan. Me da completamente igual".

Ozzy Osbourne

Cuando le informaron que Osbourne más bien le arrancó la cabeza a un murciélago, el astro de Pink Floyd se indignó aún más: “¡Dios mío, eso es aún peor, ¿no? No sé, ¿es peor arrancarle la cabeza a un murciélago o a un pollo?“.

El hijo de Osbourne, Jack, se mostró disgustado con los comentarios de Waters y respondió con un mensaje en sus historias de Instagram. “Oye, Roger Waters, vete al carajo. Qué patético y desconectado te has vuelto. Parece que la única forma de llamar la atención últimamente es vomitando tonterías en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un imbécil; gracias por darle la razón”, sentenció.

Tanto Black Sabbath como Pink Floyd fueron coetáneos en los años 70 y compitieron a nivel comercial y de ránkings, aunque nunca tuvieron vínculo en común ni una sincronía más elocuente. Waters lo acaba de dejar en claro.

