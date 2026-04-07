Se abre convocatoria para la tercera versión del Premio “Cátedra mujeres y medios UDP”

Poner en valor el trabajo de índole periodístico realizado por mujeres en Latinoamérica es el principal objetivo del premio creado por la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales. El “Premio Cátedra Mujeres y medios” busca reconocer de manera bienal libros de no ficción de autoras mujeres publicados originalmente en español.

La convocatoria está dirigida a autoras latinoamericanas. Podrán postular libros cuya primera edición haya sido publicada en español entre abril 2024 y el 30 marzo de 2026 y que cuenten con ISBN (International Standard Book Number).

Las obras deberán ser de no-ficción, sea investigación periodística, libros-entrevistas (conversaciones), libros-reportajes, crónicas u otros formatos periodísticos desarrollados por autoras.

En su primera versión, 2022, el premio fue otorgado a El invencible verano de Liliana, de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, obra que aborda el femicidio de su hermana Liliana, ocurrido treinta años atrás. En 2024, la segunda versión distinguió a la periodista y escritora argentina Leila Guerriero por La Llamada, un riguroso trabajo periodístico para abordar memoria y dictadura, a través del caso de Silvia Labayru.

De este modo, el Premio Catedra Mujeres y Medios contribuye a visibilizar la amplia y diversa producción periodística de mujeres en la región, y construir así una plataforma que reconozca y distinga los aportes fundamentales que no siempre logran circular en todo el continente.

El jurado está integrado por la periodista y escritora argentina Josefina Licitra de reconocida trayectoria periodística reconocida con el premio Gabriel García Márquez de periodismo; por Paula Escobar, periodista, académica y entrevistadora de televisión y directora de la Cátedra Mujeres y Medios y por Cecilia García-Huidobro Mc., periodista y académica y coordinadora de la Cátedra.

El premio asciende a US 5.000 (unos 4.500.000 pesos chilenos). La convocatoria estará abierta hasta el miércoles 26 agosto de 2026

Las bases y el proceso de postulación están disponibles en el siguiente link.