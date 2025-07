Sharon Osborne: la mujer que salvó a Ozzy y con la que vivió un historial de apoyo, drama y crónica roja

Sharon Rachel Levy nació el 9 de octubre de 1952 en Londres, Reino Unido, y desde muy pequeña sabía lo que era el rock and roll y la industria de la música.

Es hija de Don Arden (nacido Harry Levy, quien murió en 2007), un importante promotor musical vinculado a la vieja escuela del rock and roll, a las artes pretéritas, cuando los mánagers poderosos dominaban el mundo y dictaban la pauta de lo que se escuchaba y lo que no

Arden fue un representante que, entre otras agrupaciones, estuvo tras Black Sabbath antes de que Ozzy Osbourne fuese expulsado de la misma a fines de los años 70.

Sharon Levy comenzó a salir con Ozzy en 1979 después de que Black Sabbath precisamente lo expulsara -por excesos y malos comportamientos-, por lo que su padre, con olfato y dedicación, le pidió a ella que se dedicara a asesorarlo. Básicamente, a que estuviera atenta a sus necesidades ya como músico en solitario.

De esa manera, la joven coordinó el reclutamiento de una banda de apoyo (Randy Rhoads, Bob Daisley y Lee Kerslake) para la grabación del álbum Blizzard of Ozz y ayudó a Ozzy a dar el paso inicial de lo que luego se convirtió en una exitosa carrera en solitario, despegándose de los fantasmas de Black Sabbath.

Una relación compleja

Arden estaba resentido con su hija por salir con Ozzy y por, finalmente, haber empezado a manejar su carrera de forma tan profunda. Pronto perdió el contacto con su padre y no habló con él durante 20 años: nunca le perdonó que el hombre haya intentado difundir mentiras del cantante y poner en contra a la pareja.

En una entrevista en 2001, comentó que su padre nunca ha visto a los hijos que tuvo con el frontman de Black Sabbath y que “nunca los verá”. Sharon les había dicho a sus hijos que su abuelo había muerto, pero sin saberlo lo vieron por primera vez cuando ella le gritaba insultos en una calle de Los Ángeles. Cuando se le preguntó a quién le estaba gritando, respondió a Tony Curtis. Se reunieron en 2001 y luego tuvo un papel en su reality show, The Osbournes.

En agosto de 2004, Sharon declaró que su padre tenía la enfermedad de Alzheimer y que ella pagó por su atención en los últimos años de su vida.

Con respecto a la vida con Ozzy, Sharon funcionó como su salvavidas, pero también como una empresaria astuta. Se casaron en 1982. Ozzfest, el festival de música metal fundado por Sharon en 1996, realizó giras por Estados Unidos casi todos los años y también tuvo presentaciones en el Reino Unido y Japón.

Eso sí, en 1989, el vocalista fue arrestado por intentar asesinar a Sharon estrangulándola mientras estaba borracho. Relató el incidente en una entrevista de 2007: “Me desperté en una pequeña celda con excrementos humanos en las paredes y pensé: ‘¿Qué demonios he hecho ahora?’. Un policía me leyó un papel y me dijo: ‘Está acusado de intentar asesinar a la Sra. Sharon Osbourne’. No puedo expresar cómo me sentí. Me quedé paralizado". La pareja se reconcilió más tarde, aunque volvieron a separarse brevemente en 2016 después de que Ozzy le fuera infiel con una peluquera.

A la luz de su éxito administrando con su esposo, Sharon se diversificó para administrar otros actos al crear Sharon Osbourne Management. La nueva compañía, con Sharon como su único empleado, trabajó con artistas gestionados, como Gary Moore, Motörhead, Lita Ford, The Smashing Pumpkins y Coal Chamber.

Sharon también tuvo la visión de inventar el reality show de MTV The Osbournes, el que siguió a diario la vida de su familia en plan comedia. Ello le permitió al cantante un barniz de juventud y vigencia para las nuevas generaciones: nuevamente Sharon había acertado.

Ozzy Osbourne tiene dos hijos con su esposa Sharon: Jack, de 39 años, y Aimee, de 41, y dos con su primera esposa, Thelma: Jessica y Louis. Su matrimonio con Thelma se deterioró debido a su alcoholismo, y posteriormente admitió que no recordaba haber nacido Jessica y Louis.