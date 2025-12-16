SUSCRÍBETE POR $1100
    Soulfía se une a la argentina Poli en su nuevo sencillo

    Sin Sentido, es parte de Ballena Rosa, el disco debut de la artista trasandina. La canción nació de un sueño muy particular en que se vio junto a una ballena.

    Por 
    Equipo de Culto

    La artista argentina POLI se une a SOULFIA presentando Sin Sentido, focus track de su álbum debut Ballena Rosa, una obra pop que combina sensibilidad, imágenes oníricas y un sonido fresco con proyección regional.

    Sin Sentido nace de una experiencia íntima: durante un viaje a la costa argentina, POLI soñó reiteradamente que nadaba en un mar azul profundo junto a una ballena. Al regresar, compartió la historia con FABRO, productor del single, y juntos transformaron ese sueño en una pieza pop que combina fantasía con emoción sincera.

    La primera línea —“Anoche soñé contigo, te vi en un jardín de rosas… nadando con una ballena rosa”— se convirtió en la puerta de entrada al mundo que hoy define al disco que prontamente verá la luz. Esa imagen sirvió como inspiración principal para el single y, al mismo tiempo, para la construcción del imaginario del álbum.

    La voz de Soulfía se sumó después de que POLI la imaginara desde la primera maqueta. Admiraba su timbre y su sensibilidad artística, por lo que decidió invitarla. Soulfía grabó sus voces desde Chile, atraída por la atmósfera poética y por un tipo de pop distinto al que suele explorar en sus propios lanzamientos.

    El videoclip, filmado en Ciudad de México, continúa la narrativa visual que atraviesa el álbum Ballena Rosa: la historia de una artista que atraviesa etapas de crecimiento, búsqueda y consolidación.

    Bajo la dirección de Jazmín Esprow, Juan Lanzillotta y Benjamín Baccetti, la pieza audiovisual expande el carácter onírico de la canción y propone un viaje simbólico donde las imágenes dialogan con la imaginación que originó el single.

    Con Sin Sentido, POLI reafirma el rumbo artístico de su primer álbum: un pop emocional, visual, y profundamente personal. La colaboración con Soulfía funciona como un puente entre escenas musicales que hoy conviven con fuerza en Latinoamérica, dando vida a un track que destaca tanto por su producción como por su narrativa.

    POLI resume el espíritu del lanzamiento queriendo “que esta canción reflejara la belleza de un sueño y la sutileza del amor. Es una pieza importante dentro de Ballena Rosa, y Soulfía le dio exactamente la luz que necesitaba”, afirma la artista argentina.

    Escucha Sin sentido a continuación

