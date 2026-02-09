SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

    El artista boricua invitó a la cantante estadounidense a su presentación del medio tiempo en la final de la NFL. El cantante ganador del Grammy ha comentado abiertamente su fanatismo por estrella pop. Además, el evento contó con la participación de Ricky Martin en un acto simbólico que tributaba a la música de Puerto Rico.

    Por 
    Daniel Cañete

    El 8 de febrero, Bad Bunny se presentó en el Super Bowl LX. Para el espectáculo, celebrado en el Levi’s Stadium en California, el artista contó con la colaboración de dos cantantes. Lady Gaga lo acompañó con una versión salsa de Die with a smile, mientras que Ricky Martin intepretó un segmento de Lo que le pasó a Hawaii.

    Unos días antes, Rolling Stone ya anticipaba las participaciones de los cantantes en el show de medio tiempo. La revista especializada realizó una lista con 14 artistas que tenían posibilidades de aparecer.

    Sobre la aparición de Lady Gaga, la nota señalaba que Benito es fanático de la artista. Además, destacaba las interacciones que tuvieron los cantantes durante la premiación de los Grammy 2026. Por el lado de Ricky Martin, el escrito comentaba que los boricuas ya habían participado juntos en un tributo a Héctor Lavoe en los Latin Grammy 2019.

    Para la presentación, Lady Gaga apareció con un vestido celeste de la marca neoyorquina Luar. El diseñador chileno Diego Cajas Parra fue parte de la creación de la pieza. Incluso, compartió imágenes en sus redes sociales sobre el proceso de elaboración.

    La artista estadounidense cantó una versión salsa del tema Die with a smile con una banda a sus espaldas. La estrella pop bajó del escenario y, entre bailarines vestidos de blanco, compartió una danza con Bad Bunny.

    Lady Gaga publicó el video de la presentación en el Super Bowl LX. En la descripción comento que: “Fue un honor ser parte del medio tiempo de Benito. Gracias Benito por invitarme y gracias al equipo completo por darme la bienvenida a su escenario. No me lo perdería por nada del mundo”.

    Para Marcelo Contreras, periodista y crítico de espectáculos, la elección de Lady Gaga como invitada es un movimiento inteligente del artista puertorriqueño. “Lady Gaga apela derechamente al público masivo anglosajón que podría alegar no conocer a Bad Bunny. El nexo que hace Lady Gaga ahí, como una figura de categoría mundial, es una manera de congraciarse con esta parte del público”, detalla.

    Después, Ricky Martin cantó Lo que le pasó a Hawaii sentado en las icónicas sillas blancas de plástico que se ocupan en la portada del disco Debí tirar más fotos.

    Marcelo Contreras también explica que la colaboración de Ricky Martin tiene un carácter simbólico, ya que fue uno de los artistas pilar del crossover latino. Este fue un fenómeno de artistas hispanoparlantes que lograron entrar en la cultura musical americana.

    “No hicieron lo que ha hecho Bad Bunny, que tiene que ver con cantar en el idioma, pero Ricky Martin es un pionero. Hay un acto simbólico de reconocer ese gesto”, señala el periodista.

    El autor de Livin’ la vida loca no fue el único tributo que hizo Bad Bunny a la música de su isla natal. Como preludio de Eoo, el artista colocó fracciones reconocibles de temas icónicos del reggaetón. Entre ellas, Pa’ que retozen de Tego Calderón, Gasolina de Daddy Yankee, Dale Don Dale de Don Omar y Noche de travesuras de Héctor “El Father”.

    Bad Bunny un “little monster”

    En la ceremonia de los Grammy 2026, Bad Bunny ganó la categoría de Mejor Álbum del Año, siendo el primer artista en conseguir el premio con un proyecto completamente hecho en español. En el momento, Lady Gaga llegó a las lágrimas al ver al artista puertorriqueño recibir el premio.

    Para el medio Entertainment Tonight, la artista explicó que tuvo esa reacción por la felicidad de que ganara Bad Bunny y respaldó su discurso en los premios. “Lo que él significa para la gente, es increíblemente importante. Es un músico y ser humano brillante. Lo que dijo es sumamente importante ahora y muy inspirador”, detalló.

    Una de las interacciones que fue más comentada por redes sociales fue una pequeña conversación entre los artistas. En las grabaciones se ve como Lady Gaga le toca el hombro a Bad Bunny, le comenta algo al oído y él actúa un desmayo en su silla.

    En entrevista con Access Hollywood, el artista puertorriqueño reveló qué le dijo Lady Gaga. “Ella dijo ‘te amo’ y eso es todo. Y yo estaba como ‘yo también te amo’ (...) Siempre me pongo muy emocionado cuando la veo. Soy un gran fan y la admiro mucho”, comentó.

    Lee también:

    Más sobre:Bad BunnySuper BowlLady GagaRicky MartinGrammy 2026Daddy YankeeDiego Cajas ParraDon OmarHector "el Father"Tego CalderónMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alvarado reprocha emplazamiento de Tohá a regularizar a inmigrantes empadronados: “Sería de muy mal gusto”

    Gobierno y emplazamiento de Tohá a regularizar a inmigrantes empadronados: “No hay un plan de aquí al 11 de marzo”

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Lo más leído

    1.
    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    2.
    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    3.
    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    4.
    Muere el destacado poeta chileno Germán Carrasco

    Muere el destacado poeta chileno Germán Carrasco

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Alvarado reprocha emplazamiento de Tohá a regularizar a inmigrantes empadronados: “Sería de muy mal gusto”
    Chile

    Alvarado reprocha emplazamiento de Tohá a regularizar a inmigrantes empadronados: “Sería de muy mal gusto”

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Gobierno y emplazamiento de Tohá a regularizar a inmigrantes empadronados: “No hay un plan de aquí al 11 de marzo”

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP
    Negocios

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    SII se querella contra empresarios chinos de Valdivia por uso de facturas falsas

    Otra emergencia para el nuevo gobierno

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    El severo informe del árbitro tras la expulsión contra Clemente Montes en la victoria de la UC frente a Deportes Concepción
    El Deportivo

    El severo informe del árbitro tras la expulsión contra Clemente Montes en la victoria de la UC frente a Deportes Concepción

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga
    Cultura y entretención

    “Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Todo lo que se sabe del regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en el spin-off de Había Una Vez… en Hollywood

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.
    Mundo

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    La dura condena contra Jimmy Lai, el símbolo de la persecución contra la oposición política en Hong Kong

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre