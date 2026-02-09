“Te amo”: la historia de amistad y cariño que une a Bad Bunny y Lady Gaga

El 8 de febrero, Bad Bunny se presentó en el Super Bowl LX. Para el espectáculo, celebrado en el Levi’s Stadium en California, el artista contó con la colaboración de dos cantantes. Lady Gaga lo acompañó con una versión salsa de Die with a smile, mientras que Ricky Martin intepretó un segmento de Lo que le pasó a Hawaii.

Unos días antes, Rolling Stone ya anticipaba las participaciones de los cantantes en el show de medio tiempo. La revista especializada realizó una lista con 14 artistas que tenían posibilidades de aparecer.

Sobre la aparición de Lady Gaga, la nota señalaba que Benito es fanático de la artista. Además, destacaba las interacciones que tuvieron los cantantes durante la premiación de los Grammy 2026. Por el lado de Ricky Martin, el escrito comentaba que los boricuas ya habían participado juntos en un tributo a Héctor Lavoe en los Latin Grammy 2019.

Para la presentación, Lady Gaga apareció con un vestido celeste de la marca neoyorquina Luar. El diseñador chileno Diego Cajas Parra fue parte de la creación de la pieza. Incluso, compartió imágenes en sus redes sociales sobre el proceso de elaboración.

La artista estadounidense cantó una versión salsa del tema Die with a smile con una banda a sus espaldas. La estrella pop bajó del escenario y, entre bailarines vestidos de blanco, compartió una danza con Bad Bunny.

Lady Gaga publicó el video de la presentación en el Super Bowl LX. En la descripción comento que: “Fue un honor ser parte del medio tiempo de Benito. Gracias Benito por invitarme y gracias al equipo completo por darme la bienvenida a su escenario. No me lo perdería por nada del mundo”.

Para Marcelo Contreras, periodista y crítico de espectáculos, la elección de Lady Gaga como invitada es un movimiento inteligente del artista puertorriqueño. “Lady Gaga apela derechamente al público masivo anglosajón que podría alegar no conocer a Bad Bunny. El nexo que hace Lady Gaga ahí, como una figura de categoría mundial, es una manera de congraciarse con esta parte del público”, detalla.

Después, Ricky Martin cantó Lo que le pasó a Hawaii sentado en las icónicas sillas blancas de plástico que se ocupan en la portada del disco Debí tirar más fotos.

Marcelo Contreras también explica que la colaboración de Ricky Martin tiene un carácter simbólico, ya que fue uno de los artistas pilar del crossover latino. Este fue un fenómeno de artistas hispanoparlantes que lograron entrar en la cultura musical americana.

“No hicieron lo que ha hecho Bad Bunny, que tiene que ver con cantar en el idioma, pero Ricky Martin es un pionero. Hay un acto simbólico de reconocer ese gesto”, señala el periodista.

El autor de Livin’ la vida loca no fue el único tributo que hizo Bad Bunny a la música de su isla natal. Como preludio de Eoo, el artista colocó fracciones reconocibles de temas icónicos del reggaetón. Entre ellas, Pa’ que retozen de Tego Calderón, Gasolina de Daddy Yankee, Dale Don Dale de Don Omar y Noche de travesuras de Héctor “El Father”.

Bad Bunny un “little monster”

En la ceremonia de los Grammy 2026, Bad Bunny ganó la categoría de Mejor Álbum del Año, siendo el primer artista en conseguir el premio con un proyecto completamente hecho en español. En el momento, Lady Gaga llegó a las lágrimas al ver al artista puertorriqueño recibir el premio.

Para el medio Entertainment Tonight, la artista explicó que tuvo esa reacción por la felicidad de que ganara Bad Bunny y respaldó su discurso en los premios. “Lo que él significa para la gente, es increíblemente importante. Es un músico y ser humano brillante. Lo que dijo es sumamente importante ahora y muy inspirador”, detalló.

Una de las interacciones que fue más comentada por redes sociales fue una pequeña conversación entre los artistas. En las grabaciones se ve como Lady Gaga le toca el hombro a Bad Bunny, le comenta algo al oído y él actúa un desmayo en su silla.

En entrevista con Access Hollywood, el artista puertorriqueño reveló qué le dijo Lady Gaga. “Ella dijo ‘te amo’ y eso es todo. Y yo estaba como ‘yo también te amo’ (...) Siempre me pongo muy emocionado cuando la veo. Soy un gran fan y la admiro mucho”, comentó.