Cargado a los clásicos y poca música urbana: a fondo en las canciones chilenas más tocadas por radios en 2025

Los clásicos marcaron las señales de las radios chilenas durante el 2025. Tanto así, que, entre las diez canciones chilenas más tocadas, solo una fue lanzada el mismo año. Esto es visible en los datos de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD). La entidad monitorea anualmente las emisoras locales con foco en las canciones que transmiten. Culto tuvo acceso al ranking donde se estudiaron a 423 estaciones. El informe señala que Las seis de Joe Vasconcellos se quedó con el primer lugar, seguido de Bailando solo de Los Bunkers y Por la carretera de Los Vasquez.

30-01-2025 Joe Vasconcellos se presenta en el 9° Festival de Las Condes - Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Desde 2015, la Ley 20.810 busca fomentar el porcentaje de música chilena en las emisoras del país. El reglamento establece que una quinta parte (20%) de las canciones emitidas deben ser nacionales. Pese a que el monitoreo de la SCD señala que la norma se cumplió, la industria local sufrió un leve retroceso. La cifra bajó de un promedio de 25,5% a un 24,9%. Los años anteriores fue de 25,28% en 2023, 25,58% en 2022 y 24,38% en 2021.

Sobre esto, Rodrigo “Don Rorro” Osorio, presidente de la SCD y cantante del grupo Sinergia, explica que hay una situación consolidada: el porcentaje promedio de música local en radios no logra despegar del 25% y una lista de canciones que, con ligeras variaciones, tiende a reiterarse. “Probablemente, esta consolidación tan férrea en un tipo de parrilla musical deja a la música chilena anclada en algo que parece ser su piso en radios. Quizás si esta zona segura en la que estamos logra ampliarse, con el fin de incorporar a nuevos públicos en este hábito maravilloso que es la radio, veamos también a la música chilena llegar mucho más allá del mínimo legal”, detalla a Culto.

Foto Instagram @rorral

En contraposición, Ignacio Olivares, director musical de Radio Duna, explica que la música nueva se promueve por redes sociales. También señala que los sellos, que antes eran grandes maquinarias, ahora dependen de pocos promotores independientes para hacer llegar las canciones de artistas emergentes por canales convencionales. “En este momento, no tienen el poder ni el alcance de las redes para seducir a su público objetivo”, detalla.

Los datos también muestran que son pocos nombres los que ocupan los lugares. Las 25 canciones chilenas más tocadas en radio se reparten entre 9 bandas o colaboraciones y 5 artistas en solitario.

Ignacio Olivares indica que la radio tiene un universo segmentado y que no se le puede pedir a un programa dirigido para un adulto que coloque música de otro estilo. “Las tendencias son claras: el público conoce y sigue su música a través de los medios que le son afines y con los que se comunica. Sería muy raro que un joven busque su identidad en una radio que cosecha su mayor audiencia en “la hora del taco”, añade.

Según un estudio de Data Pulse en 73 países, Chile es el 33° que más escucha a sus artistas locales con un 37,3% de consumo sobre el total. El dirigente de la SCD, Rodrigo Osorio, señala que estos datos deberían ser más atendidos por las radios locales. “Si se atrevieran a programar más música chilena, estoy seguro de que los resultados serían sorprendentes”, enfatiza.

En otra línea, el porcentaje de estaciones de radio que cumplieron con la norma aumentó casi un punto entero. De las 423 radios consideradas, el 60,52% cumplió con colocar una quinta parte de música chilena. Estas cifras han tenido variaciones leves a lo largo de los años con 59,6% en 2024, 61,5% en 2023 y 61% en 2022.

Los clásicos se mantienen

El ranking de las canciones más tocadas en 2025, según la SCD, está encabezado por Las seis de Joe Vasconcellos. Además, el artista también ocupa la posición 21 de la lista con Mágico. Es notorio que su obra se mantiene vigente, ya que son las dos primeras composiciones del disco Toque, que celebró sus tres décadas el año pasado.

El segundo lugar de la lista está Bailando solo de Los Bunkers, canción del disco de 2013, La Velocidad de la Luz. La banda también logró posicionar Llueve sobre la ciudad en el escalón número 7 del ranking. Estos logros se dan en medio de la Gira Acústica 2025 que comenzó el 6 de febrero. Ambas canciones son de sus clásicos y están en el repertorio de su MTV Unplugged.

El dúo de hermanos Los Vasquez son los únicos que lograron entrar en el top 10 de la lista con una canción estrenada en el mismo año. Por la carretera, que quedó en tercer lugar, se lanzó como sencillo el 26 de febrero y es parte de su disco homónimo. Otro tema presente en el álbum y que colocaron en el ranking es Juana María, su colaboración de 2019 con Santaferia.

En la cuarta posición está Tattoo del Grupo Zúmbale Primo. La canción es un sencillo publicado en septiembre de 2024. En ese mismo año, fue el tema chileno no urbano más escuchado de Spotify.

Los Prisioneros llevan décadas inactivos como grupo musical. Sin embargo, el disco Corazones de 1990 sigue presente en el público chileno. Esto se ve en que el quinto lugar del ranking es la canción que abre el álbum Tren al sur. Asimismo, en la novena posición del listado está Estrechez de corazón, que es parte del mismo proyecto. También, Mi casa en el árbol, tema en solitario de Jorge González, entró como la 11° composición más tocada por las radios chilenas.

En el séptimo lugar está Que te vaya bien, una colaboración de Santaferia con Grupo Zúmbale Primo que fue publicada en el 2022. En 2025, el conjunto de cumbia cumplió 19 años y los celebró en el Movistar Arena. Cuando cantaron este tema con el grupo de rancheras en vivo crearon un momento icónico de la velada.

La Ley fue el grupo que más canciones logró colocar en el listado con cuatro. La posición más alta la tiene Doble Opuesto que ocupa el octavo escalón. La composición es parte del disco con el mismo nombre lanzado en 1991. Otras obras que también se posicionaron en el ranking son El Duelo, Día Cero y Tejedores de Ilusión.

La canción que cierra el top diez es Me gusta todo de ti de Noche de Brujas. La obra es parte del disco que tiene el mismo nombre y fue lanzado en 2011. La banda de cumbia celebró 25 años de carrera en el Movistar Arena tocando sus grandes éxitos.

Un listado sin música urbana

La música urbana se quedó fuera de las diez primeras posiciones de la lista. La posición más alta, y única, que alcanzó el género fue la 15°. El tema que ocupó ese lugar fue Ponte lokita de Katteyes y Kidd Voodoo. Este es un single que fue un fenómeno en TikTok y Spotify.

Don Lota, alías de Rodrigo Ruiz Garcés y director de la revista Alto en Flow, especializada en música urbana, señala que la sintonía de KiddVoodoo y Katteyes no es coincidencia. Sino que se debe a que son expresiones más digeribles y “familiares” del movimiento. “Es una forma segura de exhibir apertura editorial sin alterar demasiado la identidad de la emisora”, complementa.

La poca presencia de música urbana genera un gran contraste con las cifras de oyentes en Spotify. Sin ir más lejos, el 2025 de la plataforma de streaming en Chile estuvo liderada por artistas como Kidd Voodoo, Jere Klein, Cris MJ y Lucky Brown.

Don Lota explica que la ausencia de la música urbana en las radios se debe a que no reaccionaron a tiempo y ahora solo buscan resguardar a su audiencia fiel. “Reducir la presencia del género urbano no necesariamente debe leerse como discriminación; responde, sobre todo, a la certeza de que ese público ya no está ahí. ¿Y dónde está? En las plataformas digitales”, detalla.

Extraída de Rolling Stone

TOP 25 canciones chilenas más tocadas en las radios en 2025

1. Las seis – Joe Vasconcellos

2. Bailando solo – Los Bunkers

3. Por la carretera – Los Vasquez

4. Tattoo – Grupo Zúmbale Primo

5. Tren al sur – Los Prisioneros

6. Que te vaya bien – Santaferia ft. Zúmbale Primo

7. Llueve sobre la ciudad – Los Bunkers

8. Doble opuesto – La Ley

9. Estrechez de Corazón - Los Prisioneros

10. Me gusta todo de ti – Noche de Brujas

11. Mi casa en el árbol - Jorge González

12. Tu falta de querer – Mon Laferte

13. Hay un límite - Aleste

14. Juana María - Los Vasquez

15. Ponte lokita – Katteyes y Kidd Voodoo

16. El duelo – La Ley

17. Locos rayados - Álvaro Scaramelli

18. Esperando nada – Nicole

19. Enamorado de ti – Glup!

20. Amárrame - Mon Laferte ft. Juanes

21. Mágico - Joe Vasconcellos

22. Dame luz – Nicole

23. Día cero – La Ley

24. Tejedores de ilusión - La Ley

25. Al ritmo del tigre – Los Dinos de Chile