Culto

Tonka Tomicic rememora su paso por MTV: “Se sentía como trabajar en la empresa más top del momento”

La actual conductora de Mega fue parte de la señal en los primeros años de su carrera televisiva, como presentadora de Los 10 + Pedidos. Con el inminente fin de las señales musicales de la cadena, Tomicic recordó con Culto, una etapa que la marcó y en la que pudo compartir con destacados profesionales locales. También lo que le llamó la atención del canal. “Me fascinó todo ese universo visual”.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal

Se había vuelto una referencia. MTV era el canal que puso la música en la pantalla y se extendió con ramificaciones como las sesiones Unplugged y hasta con animaciones como Beavis & Butt-Head. Y además, posicionaba rostros. La señal Latinoamericana, que arrancó en 1993, tuvo al chileno Alfredo Lewin desde el comienzo. Pero no fue el único, también estuvo Tonka Tomicic.

La actual conductora de Mega fue parte de la señal durante un breve período en los primeros años 2000. Por entonces, era una destacada modelo que había ganado el Miss Chile 1995 y el Miss Atlántico Internacional 1999. Pero hacia el 2002 dio el salto a la pantalla como presentadora del segmento Los 10 + Pedidos en la señal de MTV Latinoamérica. Una temporada, además, de buenos discos: Coldplay lanzaba A Rush of Blood to the Head, Beck sorprendía con el doliente Sea Change, y Gustavo Cerati se jugaba con Siempre es hoy.

Para Tomicic, volverse una VJ de un canal de música fue toda una experiencia. “Todo fue a través de la productora Roos Film, y tengo excelentes recuerdos de Juan Harting y del productor musical Hernán Rojas, que venía del mundo de la música y le daba una mirada muy especial al proyecto”, dice a Culto.

En el programa, Tomicic presentaba las canciones más escuchadas del ranking dispuesto en el sitio web de la señal. Por entonces, una marca con una marcada identidad visual. “Recuerdo que cuando comencé me entregaron un kit espectacular de merchandising de MTV —¡todavía conservo la lonchera!— y me fascinó todo ese universo visual. También me llamó la atención la estructura, el look, el estilo tan propio del canal. Éramos un grupo muy bueno: producción, maquillaje, vestuario, periodistas. Todo se sentía como trabajar en la empresa más top del momento”.

En el canal, Tomicic compartió con los otros rostros locales. Asegura que eso le dio un roce. “La primera vez que grabé Los 10+ Pedidos fue, si no me equivoco, en el Jardín Japonés del cerro San Cristóbal, junto a Alfredo Lewin y Matilda Svensson. Dos personas que sabían muchísimo de música y de quienes aprendí mucho: eran y son realmente secos. Fue desafiante enfrentar la cámara, sobre todo sabiendo que trabajaba para una cadena internacional tan potente como MTV”, agrega la conductora del reallity show El Internado.

Hoy, con el anuncio del cierre de las cinco señales dedicadas a la música (MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live), el 1° de enero de 2026, Tonka Tomicic reflexiona sobre lo que significó ese paso para su carrera. “Fue uno de mis primeros pasos importantes. Me ayudó a foguearme, a entender la conexión con la cámara y con el público. Conocí personas muy interesantes a las que no habría tenido acceso de otra forma”.

Así, Tomicic comenzaba a volverse una figura televisiva y se diversificaba en facetas como comentarista y presentadora. “Al mismo tiempo, ya estaba comenzando a trabajar en TVN, así que fue un período de aprendizaje y crecimiento intenso -dice la animadora-. Hoy lo miro con mucho cariño; recuerdo esa etapa con alegría y gratitud, aunque en ese momento no era tan consciente de que ahí empezaba a construirse mi futuro profesional”.

