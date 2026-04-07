Trueno se suma como jurado a la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026

A solo días de la Final Internacional de Red Bull Batalla, ya se conocen a los encargados de impartir el criterio en la ronda de batallas que definirá al flamante campeón mundial de freestyle. El cantante argentino Trueno, vuelve a subirse a la tarima de un evento de esta magnitud pero esta vez, no como competidor, sino siendo parte del jurado junto a Jota, Jony Beltrán, Arkano y Yartzi.

La relación de Trueno con el freestyle proviene de un lazo familiar. Su padre Pedro Palacios, conocido por su nombre artístico MC Pedro Peligro, es un referente de la cultura hip-hop de Argentina, que entregó sus conocimientos a Trueno, que en 2019 logró convertirse en campeón de Red Bull Batalla Argentina para posteriormente iniciar una exitosa carrera musical que lo ha posicionado como uno de los mayores exponentes de la música urbana y latinoamericana.

Sobre el resto del jurado, se suman el MC peruano que cambió el rap y el freestyle en su país, bicampeón de Red Bull Batalla Perú, Jota; El querido MC mexicano Jony Beltrán también dirá presente una vez más como jurado en una Internacional; El campeón Internacional de 2015, la primera Internacional celebrada en Santiago, Arkano, regresará a Chile sumándose a la selecta comisión, y por último, dirá presente Yartzi, Bicampeón de Red Bull Batalla Estados Unidos (2019, 2020).

Ya están todos los detalles listos para la gran Final Internacional de Red Bull Batalla Chile 2026 del próximo 11 de abril, los jueces del evento deberán decidir al campeón entre 16 MCs en un Movistar Arena sold out, donde sus asistentes serán parte de una jornada histórica.

Puedes ver la Final Internacional de Red Bull Batalla por las pantallas de Chilevisión o a través de las plataformas de Red Bull Batalla y Red Bull TV.