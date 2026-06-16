U. de Chile lanza nueva Cátedra de Escrituras Creativas y Premio Iberoamericano en honor a Antonio Skármeta

Una vida vinculada a la Universidad de Chile. Primero como estudiante, luego como profesor y también como trabajador. Estos son los roles que vincularon al escritor antofagastino y Premio Nacional de Literatura 2014, Antonio Skármeta, con la institución.

Primero en la carrera de Filosofía y luego en la de Literatura; luego como profesor de esta última entre los años 1967 y 1973; y en paralelo, como parte del equipo del por entonces Canal 9 con el programa de divulgación “Libro abierto”; estas son las tres dimensiones que lo unieron a la Casa de Bello, las cuales se consagraron y celebraron este lunes 15 de junio cuando la institución anunciara tres hitos en su honor: la donación de la biblioteca personal de Skármeta y la creación de la Cátedra Antonio Skármeta de Escrituras Creativas y el Premio Iberoamericano con el mismo nombre.

Todo esto fue parte de un encuentro titulado “La palabra como legado: Antonio Skármeta en la Universidad de Chile”, que contó además con una charla del académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Grínor Rojo.

La artista y viuda del escritor, Nora Preperski, se refirió a la donación del acervo literario de Skármeta, señalando que “mediante su biblioteca personal podrán encontrar todos los libros que lo acompañaron durante su vida. Conocerán su humor, su curiosidad, su poesía y van a comprender su amor por Chile, el cual lo motivaba a escribir en metáforas que todos comprenden. Antonio siempre fue generoso y, por eso, los ejemplares que le pertenecieron a partir de hoy están disponibles para todos ustedes”.

La naciente Cátedra Antonio Skármeta de Escrituras Creativas, iniciativa impulsada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y desarrollada en conjunto con la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI), tiene como propósito promover la formación, investigación, creación y difusión en el ámbito de las escrituras creativas y los diversos lenguajes narrativos.

La vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba, destacó la profunda huella que Antonio Skármeta dejó en la institución, recordando que “no fue solo un escritor destacado”, sino también estudiante, profesor y formador de nuevas generaciones. En esa línea, señaló que su paso por la Universidad “dejó huellas que exceden las aulas y los libros”, y resaltó su visión de la cultura como un bien público y una contribución esencial para la vida colectiva.

Asimismo, la vicerrectora Barba subrayó que el homenaje busca reconocer no solo “una obra literaria excepcional”, sino también “una forma de entender la cultura y crear comunidad a través de la palabra”.

Otro de los anuncios fue el lanzamiento del Premio Iberoamericano Antonio Skármeta, iniciativa creada por la Universidad de Chile para promover la creación literaria de nuevas generaciones de autoras y autores de Iberoamérica.

En su primera edición, el certamen distinguirá la mejor obra original de cuento o novela publicada por una autora o autor emergente de algún país iberoamericano durante los dos años previos a la convocatoria. El premio está orientado a reconocer primeras publicaciones que destaquen por su calidad literaria y capacidad de renovación de la narrativa contemporánea.

La obra ganadora recibirá un reconocimiento de US$10.000 y un diploma otorgado por la Universidad de Chile. Con esta iniciativa, la institución busca fortalecer los vínculos culturales entre los países de la región y proyectar el legado de Antonio Skármeta.

Loreto Rebolledo, decana de FCEI, señaló que este homenaje es “un acto de justicia con una persona que fue, ante todo, un maestro de la palabra. Skármeta no sólo nos dejó una obra literaria que todavía se pasea por el mundo, sino también una vocación formativa y amor por la comunicación y la divulgación cultural”. Estas instancias, agregó, “representan una forma de mantener viva esa labor pedagógica que él ejerció con tanta generosidad, abriendo espacios de creación y reflexión en las aulas y en las casas de todas y todos los chilenos. Skármeta entendió como pocos que la literatura y los medios de comunicación se nutren mutuamente”.

En tanto, la Premio Nacional de Periodismo 2007, docente de la misma unidad académica, y coordinadora académica de la naciente Cátedra, Faride Zerán, señaló que el legado de Antonio Skármeta “es invaluable y su vasta obra representa una inspiración para las actuales y nuevas generaciones invitadas no sólo a leer sus libros o a buscar sus apuestas creativas en la música, el cine o la televisión, como buen exponente de su generación. Ahora, también la invitación es a estudiarlo, a releerlo, o a crear, gracias al arribo de su biblioteca y archivo, al anuncio de una cátedra que lleva su nombre y a un nuevo premio literario iberoamericano que estimule la narrativa joven. Con esto nuestra universidad recibe nuevamente a su egresado, maestro y estudiante con el compromiso de difundir nacional e internacionalmente ese inmenso legado”.

Los libros de Skármeta: donación de su biblioteca a la U. de Chile

Otro de los hitos celebrados en la jornada fue la donación de la biblioteca personal de Antonio Skármeta a la Universidad de Chile, proceso que está siendo gestionado por parte del Archivo Central Andrés Bello.

Ubicada previamente en su domicilio personal, este conjunto bibliográfico reúne 4122 volúmenes de diversos géneros y autores, principalmente latinoamericanos. Entre los textos destacados del corpus, se encuentran referentes de la literatura universal y latinoamericana contemporánea. A esta donación se añade una selección de diversas ediciones de la producción literaria del propio autor.

Este jueves 11 de junio, los textos fueron trasladados desde la casa del escritor hasta el Archivo Central Andrés Bello, en la Casa Central de la Universidad de Chile, previo a su ubicación final.

“El proceso de registro y embalaje conllevó una profunda dimensión humana y profesional, donde su viuda, Nora, determinó con gran generosidad los términos de este desprendimiento, permitiendo a nuestros equipos técnicos trabajar de manera intensiva en su domicilio”, narró la directora del Archivo Central Andrés Bello, Fernanda Vera. “Nos encontramos ante una biblioteca viva y contemporánea, que destaca no por un carácter patrimonial estático, sino por su valor actual y su diversidad conceptual. El acervo abarca desde el pensamiento clásico de Aristóteles y la dramaturgia de Shakespeare, hasta un amplio espectro de la literatura contemporánea y chilena, representada por autores fundamentales con los que el escritor mantenía un estrecho vínculo intelectual, como Nicanor Parra, Alejandro Jodorowsky, Isabel Allende y Carla Guelfenbein. Su disposición en el Archivo cumple con la vocación del propio Antonio Skármeta de promover activamente el acceso libre a la lectura y el conocimiento”, agregó.

Este acervo, que se conservará siempre como un conjunto único e indivisible, pasará a integrar el patrimonio bibliográfico y documental de la institución, fortaleciendo las labores de investigación, docencia, creación y extensión universitaria.

La jornada contó con la charla del académico y crítico literario, Grínor Rojo. En el espacio, denominado “Antonio Skármeta total: vigenci a de un legado”, el especialista señaló que “en la historia de la literatura chilena el lugar de Antonio Skarmeta, habría que ubicarlo entre José Donoso hacia atrás y el Roberto Bolaño hacia adelante, esto significa que la sensibilidad ética y estética de Skármeta no es ni la desengañada, corrosiva, también un poco cínica de Donoso, ni la frustrada y refunfuñona de Bolaño. Skármeta es un vencedor de la vida, de la vida plena, libre y gozadora, de la vida de la inteligencia, la de la filosofía y la literatura”.

La U. de Chile le otorgó el año 2020 la Medalla Rectoral de la institución a propósito de los 80 años del autor de “Ardiente paciencia”. En esa oportunidad, la comunidad universitaria reunió a autoridades, colegas y artistas, entre los que destacan los escritores Isabel Allende, Grínor Rojo y Ariel Dorfman; los músicos Joan Manuel Serrat y Toquinho; la actriz María Grazia Cucinotta; y el director Fernando Trueba, entre otros.

Asimismo, fue el lugar donde el mundo cultural y la ciudadanía pudo despedir al escritor tras su fallecimiento en octubre del 2024. Específicamente, la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, fue el espacio donde la comunidad pudo decir adiós al icónico y recordado artista.