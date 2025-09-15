Un clásico: UB40 alista su regreso a Chile

UB40, un clásico del reggae pop mundial, alista su próximo show en Chile, el 16 de septiembre en el Movistar Arena.

El grupo británico, actualmente en gira con su tour Relentless, ofrecerá un recorrido por sus más grandes éxitos, con temas como Red Red Wine, Kingston Town, (I Can’t Help) Falling In Love With You, entre muchas otras.

La banda aterrizará con la inconfundible voz de Ali Campbell, y por estos días se encuentran en plena gira internacional, recorriendo escenarios de Europa, para luego continuar por Norteamérica en agosto.

El show en Chile será parte de ese ambicioso tour global, consolidando el estrecho vínculo entre UB40 y su fiel audiencia latinoamericana.

Los nacionales de Vibración Eleva, serán los encargados de abrir la noche. Últimos tickets vía Puntoticket.