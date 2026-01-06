SUSCRÍBETE POR $1100
    “Una noticia maravillosa”: Angelo Pierattini sale de la UCI y recibe un homenaje en el aniversario de la SCD

    Begoña Olavarria, esposa de Angelo Pierattini, informó que el cantante salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y fue ingresado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Aunque, el músico todavía tiene que pasar por más evaluaciones. En la celebración de los 39 años de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, los invitados expresaron su solidaridad encendiendo sus celulares mientras le dedicaban unas palabras.

    Por 
    Daniel Cañete

    El lunes, aproximadamente a las 22 horas, Begoña Olavarría comunicó, a través de historias de Instagram que su esposo, Ángelo Pierattini, cantautor conocido además por su trabajo en Weichafe, salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Esto tras una semana del accidente automovilístico que dejó al artista en coma inducido.

    Según Olavarría, Pierattini continuará su recuperación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Además, señaló que se requieren evaluaciones médicas y neuropsicológicas para descartar daño a las funciones cognitivas o un traumatismo encéfalo craneano. “De momento está despierto, comunicativo, sensible e inquieto, sabe que no puede volver de una pero ganas no le faltan”, enuncia la historia de Instagram.

    El lunes 5 de enero se celebró el Aniversario 39° de la SCD. En un momento de la velada, el vocalista de Sinergia y presidente de la organización, Rodrigo “Don Rorro” Osorio, dedicó unas palabras a Pierattini, mientras los demás presentes prendían la luz de su celular. “Queremos decirte que tu música es esa luz. Esta luz que nos hace brillar a todos nosotros. Muchas gracias”, manifestó el dirigente.

    La gira 30 años de lucha y un disco nuevo de Angelo Pierattini está suspendida indefinidamente. Litoral Producciones avisó que se pueden pedir reembolsos u mantener el ticket como un aporte voluntario para la recuperación del artista.

