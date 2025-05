Wolf Alice vuelve con su nuevo sencillo “Bloom Baby Bloom”: escúchalo aquí

La banda británica Wolf Alice regresa hoy con su nuevo sencillo Bloom Baby Bloom y el tan esperado anuncio de su cuarto álbum de estudio, The Clearing, que será lanzado el 29 de agosto a través de su nuevo sello global, Sony Music.

Escrito en Seven Sisters y grabado en Los Ángeles el año pasado junto al productor ganador del Grammy Greg Kurstin, The Clearing revela la evolución sonora de Wolf Alice en 2025, presentando una colección de canciones profundamente seguras de sí mismas, cargadas de ambición, ideas y emoción; un disco verdaderamente atemporal.

Bloom Baby Bloom marca el inicio de una emocionante nueva etapa para Wolf Alice. Una introducción poderosa y vibrante a The Clearing, es una impactante oda al crecimiento, la evolución y la expansión en la vida, la música y el arte. Con su pegajoso riff de bajo, este primer lanzamiento en tres años es una inteligente reinterpretación del rock pesado, despojada de testosterona.

“Quería una canción de rock, enfocarme en el elemento performático de una canción de rock y cantar como Axl Rose, pero cantando sobre ser mujer”, comenta Ellie Rowsell en un comunicado. “He usado la guitarra como un escudo en el pasado, tal vez como una forma de rechazar el estereotipo de ‘chica cantante en una banda’, pero ahora quise centrarme en mi voz como instrumento de rock. Ha sido liberador dejar la guitarra de lado y llegar a un punto en el que no siento que deba demostrar que soy música”.

El video de ‘Bloom Baby Bloom’ es una colaboración con el reconocido director de pop alternativo Colin Solal Cardo, célebre por sus trabajos con Charli XCX, Robyn, Christine & The Queens y Phoenix. Este videoclip deconstruye la clásica actuación de rock inspirándose en Bob Fosse y All That Jazz, y presenta una brillante interpretación de Ellie rodeada de un grupo de bailarines coreografiados por el ganador del Emmy Ryan Heffington (Euphoria, Sia, Kenzo + Margaret Qualley).

Wolf Alice vuelve con su nuevo sencillo “Bloom Baby Bloom”: escúchalo aquí