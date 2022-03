La figura de la primera dama de Ucrania emerge gracias a las redes sociales

En las últimas semanas un gran número de personas ha demostrado su descontento en las redes sociales por la guerra en Ucrania. Junto con ellos la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, también ha utilizado Instagram para dar a conocer su mensaje.

“Vamos a ganar. Por nuestra unidad. Unidad hacia el amor por Ucrania. ¡Gloria a Ucrania!”, se lee al final de una publicación en el Instagram de la primera dama.

A medida que su esposo, el Presidente Volodymyr Zelensky, se ha convertido en el rostro ucraniano contra la invasión rusa, Zelenska se ha vuelto cada vez más ruidosa en redes sociales, medio que usa para apoyarlo y así reforzar la conciencia internacional sobre la difícil situación del país.

Con la llegada de las fuerzas invasoras el 24 de febrero a territorio ucraniano, Zelensky declaró en un video que las fuerzas de sabotaje rusas habían llegado a Kiev y que él era el objetivo principal. Su familia era el segundo.

A pesar de que el paradero de su esposa e hijos es secreto, Zelenska está desempeñando un rol activo en las redes sociales, en el que inspira al pueblo ucraniano, respalda la resistencia a las fuerzas rusas y al mismo tiempo ha obtenido el apoyo del mundo.

El martes, la primera dama publicó una carta abierta en su Instagram, que cuenta con 2,4 millones se seguidores, así como en la página web del presidente, en respuesta a lo que ella calificó como el “abrumador número de medios de comunicación de todo el mundo” que habían solicitado una entrevista con ella.

Comienza su extensa carta, que tiene tres páginas y que está traducida en distintos idiomas, con un mensaje recapitulando los acontecimientos del 24 de febrero.

“Los tanques cruzaron la frontera ucraniana, los aviones entraron en nuestro espacio aéreo, los lanzadores de misiles rodearon nuestras ciudades”, escribió.

“A pesar de las garantías de los medios de propaganda respaldados por el Kremlin, que llaman a esto una ‘operación especial’, es de hecho el asesinato en masa de civiles ucranianos”.

Repudia también la existencia de “aterradoras y devastadoras” víctimas infantiles, al tiempo que describió el horror de los bebés nacidos en los refugios antibombas y las carreteras “inundadas” de refugiados.

Olena Zelenska y Volodymyr Zelensky asisten a una ceremonia militar en Viena, Austria, el 15 de septiembre de 2020. Foto: AP

Volodymyr Zelensky y Olena Zelenska llevan 19 años casados y durante este período ella ha apoyado a su esposo en las distintas etapas de su vida. Incluso, lo ayudó a crear espectáculos de stand-up para el programa de televisión KVN.

Cuando Zelensky le expresó por primera vez sus ambiciones políticas, no se mostró muy impresionada. En una entrevista con Vogue Ucrania en 2019, dijo: “No me sentí muy feliz cuando me di cuenta de que esos eran los planes. Me di cuenta de cómo iba a cambiar todo y de las dificultades que tendríamos que afrontar”.

Desde que asumió el papel de primera dama, hace tres años, acompañó a su esposo en numerosas visitas oficiales por todo el mundo, entre ellas a Estados Unidos, Japón y Francia. La posición le ayudó a centrarse en numerosos temas que le son muy importantes, entre ellos la salud de los niños, la igualdad de oportunidades para todos los ucranianos y la diplomacia cultural.

Ahora está centrada en la batalla por la supervivencia de Ucrania. A principios de este mes creó un canal de Telegram dedicado a dar consejos sobre “cómo actuar y vivir en tiempos de guerra”.

En su carta reiteró la demanda de Zelensky de una zona de exclusión aérea, añadiendo: “Ucrania está deteniendo a la fuerza que puede entrar agresivamente en sus ciudades mañana con el pretexto de salvar a los civiles”.

“Si no detenemos a Putin, que amenaza con iniciar una guerra nuclear, no habrá lugar seguro en el mundo para ninguno de nosotros”.

Aunque Zelenska siempre ha dicho que no quería ser un personaje público y siempre se ha mantenido en una posición discreta, lo cierto es que se ha ganado el cariño de la gente y la atención de los medios por su cada vez mayor influencia a través de las redes sociales.