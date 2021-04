OMS critica “lentitud inaceptable” de vacunación en Europa y ve “necesarias” las nuevas restricciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en su última actualización epidemiológica que los contagios de Covid-19 volvieron a aumentar por quinta semana consecutiva, con más de 3,8 millones de nuevos casos registrados la semana pasada. El reporte indica que las muertes también van es ascenso, con un alza de 5% respecto de la semana anterior (más de 64 mil decesos).

Al organismo le preocupa especialmente la situación de Europa, que notificó más de 1,6 millones de casos nuevos y poco menos de 24 mil nuevas muertes en la última semana, un aumento del 11% y del 7%, respectivamente. Con esta, sería la quinta semana consecutiva en la que el número de positivos en el continente se incrementa.

“El despliegue de la vacunación es inaceptablemente lento”, lamentó el Dr. Hans Henri Kluge, director regional de la OMS para Europa en un comunicado publicado este jueves. “Permítanme ser claro: debemos acelerar el proceso aumentando la fabricación, reduciendo las barreras para la administración de vacunas y utilizando cada uno de los viales que tenemos en stock, ahora “, afirmó.

El Dr. Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, durante una conferencia de prensa virtual en la sede del organismo en Copenhague, Dinamarca, en octubre, 2020. Foto: AP

Según el informe, a nivel europeo, los casos están aumentando en todos los grupos de edad, excepto en personas de 80 años o más, lo que refleja los primeros signos del impacto de la vacunación. Además, datos del Public Health England sugieren que las vacunas han salvado, al menos, más de seis mil vidas entre personas mayores de 70 años desde que comenzó la vacunación, en diciembre pasado.

Para Kluge, existe un riesgo de que la vacunación en curso haya proporcionado una “falsa sensación de seguridad a las autoridades y al público”. El comunicado asegura que a la fecha solo el 10% de la población total del continente ha recibido una dosis y el 4% ha completado el proceso.

Todos los países de ingresos altos de la región se están vacunando contra el Covid-19, mientras que solo el 80% de los países de ingresos medianos altos y el 60% de los países de ingresos medios y bajos. Hasta la fecha, 10 economías de ingresos medios de la región han recibido dosis a través de la iniciativa Covax de la OMS.

Corazones pintados por voluntarios y familiares a un costado del hospital de St Thomas, en Londres, en recuerdo de las víctimas del Covid-19 en Reino Unido. Foto: Reuters

“Si bien reconozco la intención de los gobiernos de proteger a sus propias poblaciones, insto encarecidamente a los gobiernos a que compartan las dosis excesivas de vacunas aprobadas por la OMS con Covax o con los países que lo necesiten, una vez que los trabajadores de la salud y los más vulnerables han sido vacunados. No hacerlo es contraproducente“, agregó Kluge.

“Hace solo cinco semanas, el número semanal de casos nuevos en Europa se había reducido a menos de un millón, pero ahora la situación de la región es más preocupante de lo que hemos visto en varios meses. Existen riesgos asociados con el aumento de la movilidad y las reuniones durante las fiestas religiosas. Muchos países están introduciendo nuevas medidas que son necesarias y todos deberían seguirlas tanto como puedan”, explicó la doctora Dorit Nitzan, directora regional de Emergencias de la OMS.

Un total de 27 países en Europa se encuentran en bloqueo total o parcial a nivel nacional, y 21 imponen toques de queda nocturnos. En las últimas dos semanas, 23 países han intensificado las restricciones, mientras que 13 han suavizado las medidas.

“Ahora no es el momento de relajar las medidas. No podemos permitirnos el lujo de no prestar atención al peligro”, afirma Kluge. “Todos hemos hecho sacrificios, pero no podemos dejar que el cansancio gane. Debemos seguir controlando el virus“, asegura el doctor.

Cientos de personas caminan en Nantes este jueves, un día después de que el gobierno francés anunciara nuevas restricciones por el Covid-19. Foto: AFP

“Mientras la cobertura de la vacuna siga siendo baja, debemos aplicar las mismas medidas sociales y de salud pública que hemos aplicado en el pasado”, dijo Kluge.

Nitzan agregó que las nuevas variantes “aumentan la velocidad a la que el virus se replica y propaga, por lo que es fundamental frenar la transmisión mediante el control básico de la enfermedad”. La variante británica ha sido registrada en 50 países, según el organismo.

La declaración de la OMS se publica un día después de que el gobierno de Francia, el país con mayor número de casos notificados respecto de la semana pasada -24% más, con 254 mil positivos-, anunciara un tercer bloqueo nacional e impusiera estrictas medidas, como el cierre de las escuelas y la prohibición de viajes nacionales.

El caso de Hungría

A pesar de ser el país con la tasa de vacunación más alta de Europa, Hungría está sufriendo un preocupante aumento de muertes relacionadas con el Covid-19. El martes se registraron 302 decesos, el número más alto en lo que va de la pandemia. Además, el país actualmente tiene la tasa de mortalidad semanal más alta por millón de habitantes en el mundo.

Hasta el momento, Hungría ha administrado 2,8 millones de dosis a sus 9,6 millones de habitantes. Según el portal Our World in Data, el 21% de la población del país ha recibido al menos una dosis. El 8,2% ya tiene ambas.

Para controlar la mortalidad y el número de hospitalizaciones, Hungría está en su cuarta semana de medidas de bloqueo.

Personas con mascarillas caminan por el centro de Budapest, Hungría, 11 de noviembre de 2020. Foto: Reuters

Por otro lado, un grupo de periodistas húngaros publicó una carta el miércoles denunciando una “obstrucción” por parte del gobierno, al prohibir el ingreso de la prensa a los centros de salud. Los reporteros exigen acceso a los hospitales para denunciar lo que está sucediendo.

“Los médicos y enfermeras no tienen libertad para expresarse públicamente y la prensa no puede ingresar a las unidades médicas”, escribieron los editores de 28 periódicos y estaciones de televisión.

“Debido a la falta de información sobre la realidad de los hospitales, muchas personas aún minimizan los peligros del virus y no toman medidas de protección”, indicaron. Además, piden que se realicen conferencias de prensa donde puedan preguntar en vivo.

“Los hospitales están hechos para tratar a los pacientes, no para las cámaras”, dijo el portavoz del gobierno, Zoltan Kovacs, el miércoles. “El personal está haciendo tareas sobrehumanas. Déjenlos trabajar”, comentó en una publicación de Facebook.