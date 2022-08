Presidente de Marina del Sol: “Gastamos dinero, tiempo, esfuerzo en levantar licitaciones en otras ciudades, y a pesar de eso somos tildados de malos”

El martes pasado, la casa del presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, fue allanada. “Me dijeron que había una denuncia que era de febrero de este año”, rememora. Hoy, dice estar consternado. La Fiscalía Nacional Económica abrió una investigación por posible colusión en una industria dominada por Dreams, Enjoy y Marina del Sol a raíz de una eventual coordinación en la postulación de las plazas que se licitaron recientemente. De ellas, en ninguna hubo competencia, salvo en dos –Talca y Copiapó- donde justamente Marina decidió competir con el incumbente. En la primera sigue la competencia y en Copiapó se desistió. Además, Marina del Sol postuló por Calama, Talcahuano y Osorno, posiciones que tenía de antes y las retuvo.

“No entiendo qué podemos tener que ver nosotros en esto, sobre todo porque lo que están cuestionando es una colusión en la licitación, y nosotros fuimos la única empresa que generó postulaciones fuera de sus actuales operaciones. Entonces, para nosotros es curioso”, subraya. Aún no contratan abogados para este caso y tampoco está en mente hacerlo. Sólo trabajar con el equipo que los asesora permanentemente.

Ustedes hicieron ofertas en dos plazas adicionales, pero el resto, no. ¿Por qué?

Tendrías que preguntárselo a cada uno, pero no fue fácil. Nosotros intentamos sacar incluso más de las dos. Nos quedamos con un par de proyectos guardados en el cajón que no llegaron a feliz término, pero cada uno tiene que ver dónde pudo y no postular, o tuvo interés. Son varias variables que hay que analizar.

En mi caso, hay desconcierto. Nosotros gastamos dinero, tiempo, esfuerzo en levantar licitaciones en otras ciudades, lo logramos hacer y a pesar de eso somos tildados de malos.

¿Tuvo que ver la legislación? Fueron muy críticos con ella.

La misma Superintendencia dijo que no iba a llamar a licitación por los casinos de Puerto Natales y Arica, porque las condiciones económicas no estaban dadas para ello. Obviamente, todos los análisis que nosotros hicimos del punto de vista financiero eran muy estrechos, pero insisto que cada uno tenía que tomar sus determinaciones.

En la declaración de ejecutivos de la SCJ ante la FNE por la fusión Enjoy-Dreams, ellos pusieron mucho acento en la Asociación de Casinos y la posibilidad de que ahí se generara una coordinación.

Te puedo garantizar que en todas las reuniones que yo he participado de la asociación nunca se habló nada de algo concertado o por el estilo, pero pueden haber reuniones en las cuales pude no haber estado.

Ahora, me parece que lo entretenido es que la Superintendencia esté diciendo eso siendo que ellos no participaron de las reuniones. ¿Tienen algún operador de casinos que es más amigo de ellos que otro que les entrega información? No sé, no sé cómo pueden decir eso si no participaron en la reunión. No se me ocurre.

¿Existe o existió algún tipo de acuerdo?

Yo te puedo descartar tajantemente la participación mía y de nuestra empresa. Venimos de un rubro de construcción inmobiliario, o sea, estamos acostumbrados a competir todos los días en la calle. Y yo tampoco escuché ni insinuaciones ni nada de nadie en ese sentido.

En las reuniones que teníamos y las coordinaciones que hacíamos tenían que ver con otras cosas, con todo lo que se vivió el año 2020 y 2021 respecto a a la aplicabilidad del artículo tercero transitorio y que nosotros considerábamos que se estaba generando una licitación con una ley que no era la adecuada para esto. Y una vez que la Superintendencia llamó a la licitación ahí, obviamente, no había mucho más que hablar.

En la declaración del equipo de la SCJ dicen que Marina y Dreams manejaban la asociación…

Me encantaría que alguien diga por qué eso es así. Ahora, claro, en todas las asociaciones y los directorios hay personas que tienen roles más ejecutivos que otros. Yo el año pasado tomé la presidencia porque precisamente lo que quería era profesionalizar la asociación y generar todos los canales y conductos adecuados para todas las cosas, porque teníamos una asociación que llevaba 14 años y que estaba absolutamente estática. A mí no me parecía, por ejemplo, que tuviéramos un presidente representante de alguna de las empresas, y por eso hicimos un proceso de contratación de un presidente independiente para que él pudiera jugar un rol más, justamente, independiente.

Una presidente que duró meses (Mariana Soto).

-Duró poco porque se fue a otro trabajo y ahora estamos contratando a otro que no puedo revelar aún.

En la declaración de la SCJ dicen que la gente de la operación del casino de Talca les dijo que no habían tenido acceso a las últimas actas estando aún en la asociación.

El presidente anterior de la asociación era Fuentealba. El mismo Lientur Fuentealba, que era gerente del casino de Talca, así que si no están esas actas hay que preguntarle a él.

¿Y por qué se salieron ellos de la Asociación?

No lo sé. Nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles porque volvieran, lo único que queríamos era tener a todo el gremio unido y tratar de evitar todas esas cosas que pasaron en años anteriores, pero a veces se puede y otras no.

¿Tienen alguna orden de la Fiscalía ya para declarar?

No, lo único que ha ocurrido es lo que ustedes saben.