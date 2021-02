Salud recibe primeras dosis para campaña de Influenza y aconseja que se inocule separada por 15 días de la vacuna contra el Covid

Las primeras dosis de la vacuna contra el virus de la Influenza ya arribaron al país y aguardan en un depósito de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) el “vamos” a la campaña 2021, que se iniciará a mediados de marzo, según lo adelantó a La Tercera el ministro de Salud, Enrique Paris.

Son un poco más de ocho millones, en total -tomando como referencia la población inoculada contra el virus el año pasado- a cargo del laboratorio Recalcine, que se adjudicó la totalidad de las dosis para 2021.

Al respecto, Paris afirma que “para comenzar con esta campaña de inmunización tenemos que coordinar muy bien la que ya tenemos en curso contra el coronavirus, porque ambas vacunas no se pueden colocar en conjunto. Lo que sabemos es que se debe esperar entre 15 días y un mes entre las vacunas”.

Acorde al Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), en la campaña de invierno de 2020 se inoculó a 7.474.827 personas, una cifra muy superior a años previos, cuando la cobertura rozaba apenas los cinco millones de beneficiarios. Esto se debió a la pandemia. De hecho, al inicio de la campaña el Ministerio de Salud fue enfático en la importancia de inmunizar a la mayor parte de la población, para no tener brotes paralelos de ambas enfermedades respiratorias.

“Si llega el coronavirus a tener una magnitud importante en nuestro país, cosa que es perfectamente posible, dado lo que está ocurriendo en el resto del mundo, por lo menos la población de mayor riesgo, como es la población penitenciaria privada de libertad, cualquiera sea su edad, estará protegida contra la Influenza”, comentaba el exministro de Salud Jaime Mañalich.

Así, con casi ocho millones de personas cubiertas, la circulación de la influenza durante el invierno fue mínima, según se reportó en los distintos informes de circulación de virus respiratorios elaborados por el Minsal.

Y si bien las dosis adquiridas este año son manufacturadas por Recalcine, Paris recuerda que la vacuna Influvac fue originalmente desarrollada por el laboratorio Sinovac, el mismo que hoy por hoy envía al país la vacuna Coronavac contra el Covid-19. “Esto se lo explicábamos a la gente al comienzo, cuando tenía dudas de la vacuna Coronavac de Sinovac. Nosotros le hemos comprado muchas veces vacuna de la influenza a Sinovac, no solamente influenza, sino también de hepatitis A”, precisa la autoridad.

Cabe recordar que en el caso de la influenza, y a diferencia de la vacuna contra el coronavirus, se requiere solo de una dosis.

Coordinación entre las dos campañas

Un punto a resolver será la definición de los puntos de inoculación, las fechas y cómo se suministrará la vacuna de la influenza en medio de la vacunación masiva contra el Covid-19, que espera llegar a cinco millones de personas al 30 de marzo.

Si bien aún se está trabajando en un plan de coordinación, que está en manos del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI), Paris adelanta que, tal como ha sido en otros años, serían los Cesfam, en paralelo a la vacunación contra el coronavirus -pues en muchas comunas la inoculación se está realizando en colegios o estadios- los que absorban la demanda de la campaña de la influenza. Sin embargo, el jefe de Salud recalca que este es un punto que aún debe resolverse y no está zanjado.

Lo que sí es un hecho es que como la calendarización por edad ha funcionado en la mayoría de los municipios, se prevé aplicar un orden similar para la influenza. “Ha sido muy útil esto de la calendarización. Para que no ocurran problemas con esto de la influenza, también vamos a hacer esa planificación y, obviamente, siempre empezando con los adultos mayores. Sin embargo, eso está por aclararse, porque obviamente es el PNI el cual tiene que proponer esa estrategia”, afirma el ministro.

Asimismo, Paris recuerda que “con la vacuna de la influenza existe la posibilidad de adquirirla en farmacias o en prestadores privados, lo que “alivia” un poco el sistema público. Logísticamente, esto nos da más posibilidades”.

Interacción entre vacunas

La infectóloga y miembro del Consejo Asesor Covid-19, María Teresa Valenzuela, explica que “es de esperar que las segundas dosis de la vacuna contra el Covid-19 en los grupos más vulnerables -que son quienes más requieren protegerse de ambas enfermedades- estén completas ya para abril”, para así poder iniciar con más celeridad la vacunación de la influenza en los adultos mayores.

Sobre la interacción de ambas inyecciones, la experta considera que “dada la experiencia e indicaciones que existen entre las vacunas inactivadas, que viene siendo este el caso para la vacuna Coronavac y de la influenza, no debería haber interacción o contraindicación. Solo por prudencia, conviene desfasarla por un período de 15 a 21 días. Estamos hablando de lo que se ha usado en Chile, mayoritariamente, que es Sinovac. Con Pfizer convendría consultar al mismo fabricante”.

El decano de Medicina de la Universidad San Sebastián e infectólogo de Clínica U. de los Andes, Carlos Pérez, coincide con Valenzuela y señala que “lo más probable es que no haya ningún problema, pero hasta el momento no existen estudios sobre la administración de manera simultánea y sus efectos adversos, que lo más probable es que no ocurran. Sin embargo, no se recomienda administrar simultáneamente las dos vacunas, sino que se debe esperar como mínimo 14 días entre una y otra, por precaución, no porque se espere que ocurra algo, solo porque no hay información suficiente”.

Mientras tanto, se espera que durante esta jornada se reciba un nuevo cargamento de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer BioNTech, después de casi un mes de cese de envíos por parte del laboratorio. Según está estipulado, llegaría durante esta mañana y constará de un volumen de entre 160 mil a 190 mil dosis. Este nuevo lote será recepcionado en el centro de almacenaje Perilogistics en Macul por el ministro Paris y el titular de Educación, Raúl Figueroa. ¿Por qué? La señal que se quiere entregar, comentan desde el gobierno, es que estas dosis estarán destinadas principalmente para terminar de inocular a los docentes y asistentes de la educación.