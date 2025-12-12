VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    El enorme desafío que espera a la nueva presidenta de la Corte Suprema

    Es altamente inconveniente para la imagen y confianza del Poder Judicial que miembros del máximo tribunal estén implicados en situaciones irregulares. Asegurar la probidad e independencia será una de las tareas clave, como también cambiar el sistema de designación de jueces.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Es difícil imaginar un período más complejo que el actual en toda la historia de la Corte Suprema. Desde que en 2023 estalló el llamado caso Audio -donde quedó expuesta toda una red de influencias indebidas y pago de favores en torno al abogado Luis Hermosilla, que entre otros involucró a varios jueces, entre ellos a la exministra Ángela Vivanco, destituida por el pleno-, y ahora el caso de la “trama bielorrusa” -además de una red de notarios y abogados, aparece implicada la propia exjueza Vivanco, y ahora último también el ministro Diego Simpertegui, contra quien se presentó una acusación constitucional-, la imagen del máximo tribunal se ha visto duramente resentida, sembrando la perplejidad y desconfianza entre la ciudadanía.

    No debe extrañar que el año pasado la ministra María Soledad Melo, en su calidad de vocera, afirmara que “ha sido un año duro, el peor que ha tenido el Poder Judicial”, y si bien el saliente presidente de la Corte, Ricardo Blanco, le tocó emprender procesos disciplinarios que también abarcaron a la Corte de Apelaciones -dos de sus integrantes fueron destituidos, una por el máximo tribunal, y otro por una acusación del Congreso-, parece un tanto aventurado lo afirmado por el ministro Blanco en su cuenta pública de marzo, donde aseguró que “hoy puedo afirmar que luego de ese trance la Corte Suprema ha salido fortalecida, cohesionada y comprometida en renovar nuestro deber de administrar justicia”. Sin que el caso Audio se haya despejado, y cuando en la “trama bielorrusa” continúan surgiendo nuevas aristas, cada vez más comprometedoras, el asunto puede tornarse aún más complejo.

    De allí que el lunes, cuando el pleno del máximo tribunal deberá resolver quién detentará la presidencia por los próximos dos años es evidente que quien asuma lo hará en condiciones particularmente exigentes y su mandato principal deberá estar orientado a profundizar las medidas aplicadas hasta ahora, que apunten a restablecer cuanto antes la confianza en el Poder Judicial y brinde garantías de que los actuales casos de irregularidades y los que puedan surgir en el futuro serán investigados y sancionados con el máximo de rigor e imparcialidad.

    El punto de arranque, sin embargo, ya no es el de los mejores. La tradición era que se eligiera al ministro de la Corte Suprema con mayor antigüedad, que en este caso corresponde a la ministra Gloria Ana Chevesich, pero una parte del pleno -aparentemente disconforme con los criterios que se han aplicado para llevar estas investigaciones y sanciones internas, deslizando reparos hacia la propia Chevesich- inéditamente habrían impulsado la candidatura paralela de la ministra María Angélica Repetto. Esto ya está sugiriendo que no necesariamente habría unanimidad al interior del pleno de cómo enfrentar los casos -ya se habla de “bandos”, lo que se aleja de la imagen de una Corte Suprema “cohesionada”- y de hecho eso quedó a la vista a propósito del exministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, donde pese a los comprometedores antecedentes que lo implicaban con Hermosilla, el máximo tribunal se dividió y no se alcanzó el quorum para destituirlo -algo que mereció duros cuestionamientos-, lo que tuvo que hacer el Congreso mediante una acusación constitucional.

    Lo que está en juego es ciertamente fundamental para la buena salud institucional de nuestro país, porque en la medida que el propio Poder Judicial -la instancia llamada a resolver en derecho los conflictos que surgen en la sociedad- está salpicado por irregularidades y hay suspicacias respecto de su imparcialidad y probidad, se produce una pérdida de la confianza en la justicia, lo que es algo que debe ser evitado con el máximo sentido de urgencia. Los tribunales de justicia apenas exhiben un nivel de confianza que alcanza el 16% (última encuesta CEP septiembre-octubre), lo que en sí ya es una luz de alerta.

    Si finalmente el lunes el pleno elige a su nueva presidenta, su debut debería coincidir con la votación de la acusación constitucional en la Cámara de Diputados en contra de Simpertegui, también prevista para este lunes, todo un simbolismo del momento por el que atraviesa el máximo tribunal.

    Clave será que la nueva titular aborde la manera de reforzar los estándares de probidad entre los propios jueces. La erradicación de prácticas como el abogar soterradamente para la nominación de cargos notariales o de conservadores es algo que debe terminar, y aunque la Corte se acaba de dar un nuevo código de ética, si bien es positivo, todavía parece insuficiente, tanto por la generalidad de sus lineamientos como porque la creación de un Consejo Ético, un órgano de naturaleza exclusivamente preventiva, consultiva y orientadora, estará integrado mayoritariamente por jueces de los distintos escalafones.

    Un paso fundamental del nuevo mandato será abogar para apuntar hacia las soluciones de fondo, una de las cuales es cambiar radicalmente el mecanismo para la designación de los propios jueces, donde al ser un sistema autogenerado es inevitable que se dé la práctica del “besamanos” -donde los jueces inferiores buscan agradar a sus superiores, como una forma de lograr ascender en el escalafón judicial-, pero también los propios ministros de las Cortes de Apelaciones y del máximo tribunal se ven obligados a desplegar un intenso lobby con el poder político para lograr el cargo, sobre todo en el caso de la Suprema, donde se requiere contar no solo con la anuencia del pleno, sino también del Presidente de la República y luego de los dos tercios del Senado. Este mecanismo abre el riesgo de que los ministros del máximo tribunal puedan quedar comprometidos con operadores judiciales o con los mismos parlamentarios, tal como se ha visto en los recientes escándalos.

    La Corte Suprema ha formulado sus propias propuestas para un nuevo sistema de designación de jueces y que esta quede liberada de una serie de labores administrativas. El Presidente de la República, a su vez, ha enviado una nueva propuesta de reforma constitucional al Congreso para estos fines, que entre otros aspectos incluye la conformación de un Consejo de Nombramientos Judiciales, cuya composición aún no ha alcanzado consenso. El proyecto mantiene para el caso de los ministros de la Corte Suprema la instancia del jefe de Estado y el Congreso; la academia debate si ello es pertinente -sus partidarios indican que con ello las designaciones gozan de una necesaria validación democrática-, pero otros ven allí el riesgo de que no se corte el vínculo con la política.

    Lo cierto es que la nueva presidenta del máximo tribunal debe abogar para que un proyecto de este tipo se apruebe prontamente, y el nuevo gobierno que partirá en marzo de 2026 debería tener este objetivo como una de sus prioridades centrales, porque sin este paso será difícil que el Poder Judicial salga cuanto antes de esta crisis.

    Más sobre:Poder JudicialDesafíosProbidadDesignación de jueces

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La UE inmoviliza indefinidamente US$ 246.000 millones de activos rusos con los que quiere financiar a Ucrania

    Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en ribera del río Mapocho en Renca

    María Corina Machado y Edmundo González se citan en Oslo para reafirmar su objetivo de trabajar por la “libertad” en Venezuela

    Venezuela acusa a EE.UU. de pretender “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

    Operativo policial en La Legua deja un carabinero baleado y 21 detenidos

    Acogen querella por ingreso y acopio de elementos incendiarios en Instituto Nacional: municipalidad apunta a presunto encubrimiento de exautoridades

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    Todo lo que necesitas saber para votar en la segunda vuelta presidencial 2025

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de la segunda vuelta presidencial

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Este es el horario de las mesas de votación durante el domingo por la segunda vuelta

    Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en ribera del río Mapocho en Renca
    Chile

    Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición en ribera del río Mapocho en Renca

    Operativo policial en La Legua deja un carabinero baleado y 21 detenidos

    Acogen querella por ingreso y acopio de elementos incendiarios en Instituto Nacional: municipalidad apunta a presunto encubrimiento de exautoridades

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio
    Negocios

    Española Vidrala acuerda compra de la chilena Cristalerías Toro, firma de producción y venta de envases de vidrio

    El mercado chileno espera así la segunda vuelta: bolsa y cobre en máximos históricos y el dólar en mínimos en más de un año

    Enap realiza hallazgo de petróleo en la zona oriental de Ecuador

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8
    Tendencias

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026
    El Deportivo

    Los clubes toman nota: cómo será la clasificación para los torneos internacionales durante la temporada 2026

    La U oficializa al primer jugador que dejará el plantel de cara a la temporada 2026

    Milad suspende reunión y ambos clubes no firman acta: las esquirlas de la guerra de Unión Española e Iquique con la ANFP

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande
    Cultura y entretención

    Polémica en torno al testamento de Gabriela Mistral: acusan derechos impagos y deuda histórica con niños de Montegrande

    Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su esperado nuevo disco

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    La UE inmoviliza indefinidamente US$ 246.000 millones de activos rusos con los que quiere financiar a Ucrania
    Mundo

    La UE inmoviliza indefinidamente US$ 246.000 millones de activos rusos con los que quiere financiar a Ucrania

    María Corina Machado y Edmundo González se citan en Oslo para reafirmar su objetivo de trabajar por la “libertad” en Venezuela

    Venezuela acusa a EE.UU. de pretender “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor