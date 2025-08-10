SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

La multiplicación de los debates presidenciales

Es bienvenido el interés por abrir cada vez más instancias de debate, lo que permite a la ciudadanía contrastar mejor las diversas ofertas programáticas en juego. Por ello es importante que no amaine la disposición de los candidatos por participar en estos foros.

Por 
Editorial La Tercera

Ha sido llamativo cómo en el último tiempo se han multiplicado las instancias donde los distintos candidatos presidenciales han debatido sobre los más diversos temas. Ello ha dado pie a intensas polémicas -así ocurrió, por ejemplo, entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei por las cifras de empleo en sus respectivos períodos como ministras del Trabajo-, al tiempo que también han permitido conocer los primeros despliegues programáticos, brindando a la ciudadanía la oportunidad de que se vaya formando su propia opinión. Junto con permitir la difusión de propuestas -algo indispensable para un voto más informado-, los debates también contribuyen a abaratar el costo de las campañas, porque de algún modo “quitan” las ventajas a los que tienen más recursos, y hacen más cercanos a los candidatos.

En campañas presidenciales previas no se observó esta misma intensidad para debatir; por el contrario, una de las críticas recurrentes era la falta de debate. Hoy, en cambio, ha sido notorio cómo las organizaciones de la sociedad civil han sido especialmente activas para promover instancias de debate. El contar con esta mayor cantidad de oportunidades también permite presentar propuestas para sectores específicos -relevante es saber, por ejemplo, qué se propone en áreas como educación, transporte o vivienda, entre otras-, tal como ocurrió esta semana en “El futuro de la minería en Chile”, organizado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería UC, o Enatrans 2025, organizado por Chiletransporte.

Este interés por contar con la presencia de los candidatos -o bien de sus principales asesores- ha sido acompañado en general de una actitud proclive de los propios comandos por aceptar la mayor cantidad de invitaciones y participar en los distintos foros, evitando colocar exigencias especiales, si bien esta semana el comando de Jeannette Jara señaló que la candidata disminuirá su presencia en foros para privilegiar las giras a regiones.

Posiblemente el mayor interés por generar espacios de debate sea también el reflejo de la expectación que existe de cara a estas elecciones presidenciales, donde inéditamente la abanderada de las principales fuerzas de izquierda es una militante del Partido Comunista, en tanto que las derechas están divididas en estos momentos en tres alternativas. A ellos gradualmente se están empezando a sumar otras candidaturas independientes -cada una representando sensibilidades particulares-, y en la medida que logren estar en la papeleta añadirán más grados de complejidad en esta competencia.

En ese escenario, sin duda muy desafiante para los electores, conocer en mayor profundidad lo que cada candidatura ofrece al país resulta particularmente valioso, y los debates permiten precisamente ir perfilando los contrastes. Las candidaturas deben ser conscientes de que cada frase, cada propuesta está siendo escrutada con especial atención, y por lo mismo los pasos en falso pueden costar caro. Le acaba de ocurrir a la candidata Jeannette Jara, quien precisamente en uno de estos debates refutó la interpelación que le hizo José Antonio Kast, en orden a que el programa que Jara presentó en las primarias contemplaba nacionalizar el cobre y el litio, algo que fue negado tajantemente por la abanderada, pero que al día siguiente se vio en la necesidad de rectificar y reconocer que tal propuesta fue un error.

Esta semana ha sido sin duda la más compleja para el comando de Jara, justamente porque está quedando a la vista que las propuestas medulares que la candidata comprometió en las primarias están siendo desechadas una a una ya sea por ella misma o por su jefe del equipo económico sin mayor explicación, lo que ha llevado a preguntarse si ante este súbito giro de “moderación” Jara tiene un relato que ofrecer.

Cabe lamentar que la abanderada se haya bajado del debate que el jueves había organizado ChileTransporte, precisamente porque habría sido la instancia para aclarar estas contradicciones programáticas, pero por lo mismo es de esperar que no se siga marginando a futuro, precisamente por la importancia de que los alcances de sus propuestas sean confrontados de cara a la ciudadanía. Este episodio debe ser a su vez aleccionador para el resto de las candidaturas, donde queda claro que la consistencia programática que sean capaces de exhibir será una variable relevante en los foros que vendrán, y es también importante que no decline el interés por seguir participando en este tipo de instancias.

Más sobre:debatescandidatos presidencialesdemocraciaElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

El final de la disputa familiar por la herencia de Pedro Lemebel y su regreso a librerías chilenas

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Jason Momoa: “Realmente triunfo en el caos. Necesito hacer diez cosas a la vez. Es mi forma de funcionar”

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente
Chile

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente

PPD celebra su Consejo Nacional: ratifican respaldo a Jara y apuesta por lista parlamentaria única

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

El verdadero tesoro de la minería
Negocios

El verdadero tesoro de la minería

La fórmula Nvidia: Cómo convertir a Trump de enemigo en aliado

Susana Jiménez: “Hay inconsistencia entre lo que estaba en el programa de Jara y lo que dicen sus equipos económicos, y eso debe transparentarse”

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?
Tendencias

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador
El Deportivo

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador

Antes de visitar a la U por la Sudamericana: el Independiente de los chilenos mastica un empate ante River

Joaquín Niemann tiene un leve repunte y Mito Pereira se ilusiona en el LIV de Chicago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

El final de la disputa familiar por la herencia de Pedro Lemebel y su regreso a librerías chilenas

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin
Mundo

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin

Cristina Fernández arremete contra Javier Milei: “A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Casa Rosada”

Como representante adjunta de EE.UU ante la ONU: Trump nombra a Tammy Bruce, expresentadora de Fox News

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?